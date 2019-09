El PP pone en marcha la campaña #DefiendeAndalucía para reclamar al Gobierno central 1.350 millones

El PP inicia en Huelva la recogida de firmas de su campaña #DefiendeAndalucía con la que reclama al Gobierno central el pago de 1.350 millones de financiación automómica correspondientes a los ingresos fiscales de la comunidad. El acto celebrado en la calle Concepción de la capital onubense ha contado con la presencia de la secretaria general popular, Loles López, el presidente provincial, Manuel Andrés González, la presidenta del grupo municipal, Pilar Marín, y numerosos dirigentes locales y provinciales de la formación. Con esta campaña, según ha destacado López, “vamos a estar en todos los rincones de Andalucía reclamando un dinero de todos los andaluces, que hemos sudado todos los andaluces y lo hemos pagado pero que Pedro Sánchez se quiere quedar. No se lo vamos a permitir”.

La secretaria general del PP Andaluz ha definido a Pedro Sánchez como “muy osado y descarado”. Adenmás, ha acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de “traicionar a Andalucía. Primero se ampara en un informe de la Abogacía del Estado para decir que no podía pagarlo. Cuando descubrimos que nos mentía es Pedro Sánchez quien con sorna se ríe de todos los andaluces y utiliza el Congreso de los Diputados para decirnos que si queremos el dinero que lo hagamos presidente. Como él es incapaz de dialogar y todos los votantes salvo los suyos lo señalan como el responsable de la repetición de las elecciones, pues acude al chantaje a las comunidades autónomas y nos dice si queréis el dinero me tenéis que dar el sillón que no he sido capaz de conseguir con el diálogo”. Ante ello, “el Gobierno de Juanma Moreno no va a pasar por ahí y reclamamos institucionalmente el dinero. En el Parlamento Susana Díaz votó en contra de pedir un dinero que es de los andaluces”.

López ha redundado en que “hemos pasado de la mentira de Montero al chantaje de Pedro Sánchez”. Ante la posibilidad abierta por Sánchez de abonar una parte “no lo aceptamos”. El presidente “nos ha mentido, nos ha chantajeado y no aceptamos partes, aquí valen los 1350 millones que han sudado y pagado los andaluces para sanidad, educación y políticas sociales. Y para terminar hace esas declaraciones cuando se convocan las elecciones por su incapacidad para formar Gobierno. No le vamos a permitir que use este dinero para su campaña. Hasta aquí hemos llegado. Le vamos a plantar cara”.

El presidente popular en Huelva, Manuel Andrés González, ha recordado que “reivindicamos lo que le corresponde en derecho a todos los andaluces y que Pedro Sánchez y el partido socialista le niegan a todos los andaluces y onubenses”. Por ello, “exigimos al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez los 1350 millones que nos corresponde a todos los andaluces. Hay que ser coherentes y recordar que cuando gobernaba Mariano Rajoy y la hoy ministra de Hacienda era consejera de Hacienda, María Jesús Montero, exigían la deuda esa deuda con el sí de Juanma Moreno y el Partido Popular de Andalucía. ¿Dónde está hoy la ministra? ¿Dónde está la señora ministra para exigir a Pedro Sánchez lo mismo que exigía a Mariano Rajoy? Vamos a movilizar a todos los pueblos de provincia para reclamar lo que nos corresponde”.