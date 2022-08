El PP centra sus iniciativas en acabar con "la ineficacia en la gestión de Cruz, las trabas burocráticas y la mala planificación de las obras en Huelva"

El portavoz del PP en el ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, ha comparecido en rueda de prensa, acompañado por el resto de concejales del Grupo Municipal del PP en el ayuntamiento de Huelva para exigir al alcalde Cruz, ante el comienzo del curso político, “la reducción de las trabas burocráticas y una mejor planificación de las obras municipales para evitar convertir a Huelva capital en un espacio caótico provocado por las prisas del mal gestor incapaz”. Los populares recuerdan que el gobierno de Cruz acumula un retraso de "cerca de 40 millones de euros que tienen en los presupuestos pendientes de ejecutar por la ineficacia en la gestión que marca el mandato de Cruz en el ayuntamiento de Huelva".

Para los populares onubenses la gestión del gobierno de Cruz es "ineficaz, impidiendo y retrasando el buen fin de proyectos de inversión en la ciudad" por la acumulación de trabas burocráticas que se manifiestan en exigencias y requisitos mal reglados que generan inseguridad jurídica, además de del mal funcionamiento del registro y de los medios electrónicos de la administración municipal que hacen que comenzar un expediente por medios telemáticos sea misión imposible. Para Jaime Pérez “en Huelva el tiempo de tramitación de un expediente de inicio de actividad, licencia de obra o licencia urbanística puede durar más meses de los deseable, dándose el caso de empresas que llevan más de dos años para completar su expediente de actividad y poder operar con todos los permisos y las autorizaciones”.

El portavoz popular ha puesto como ejemplo de lo anterior lo ocurrido con el intento de paralización de las obras de la Marina del Muelle de Levante promovida por en terrenos del Puerto de Huelva o las exigencias a la Junta de Andalucía sobre la parcela cedida para la construcción de la ampliación de la Escuela de arte “León Ortega” en la que el ayuntamiento quiere que la administración autonómica resuelva los problemas técnicos que el gobierno de Cruz es incapaz de solucionar.

En este sentido, la situación generada tras el incendio en la antigua Estación de Rende en Huelva es un ejemplo más de la falta de diligencia del gobierno de Cruz incapaz de gestionar la titularidad del edificio, contribuyendo con su dejadez al deterioro de este edificio singular y catalogado por el PGOU. Los populares recuerdan como hasta la fecha del incendio el gobierno de Cruz fue incapaz de abrir ningún expediente de disciplina urbanística que velara por el mantenimiento del edificio en las mejores condiciones para evitar su deterioro.

Asimismo, el portavoz Jaime Pérez ha recordado el estado de abandono en el que se encuentra el Muelle cargadero de mineral en su zona de tierra “vallado y abandonado desde entonces” ante la sorpresa y la indignación de los onubenses que contemplan como el gobierno de Cruz se ha cargado un espacio ajardinado muy valorados por los vecinos de la zona y los visitantes. Para los miembros del grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Huelva otro de los problemas del gobierno de Cruz es su falta de trasparencia como se demuestra con la ocultación del informe del Comité de Expertos sobre los fosfoyesos y la no convocatoria de la Mesa, que lleva más de un año y medio sin reunirse. Para el popular Pérez “es lamentable que tratándose de un asunto tan sensible y trascendental para la ciudad de Huelva, no se nos haya comunicado el contenido del mismo”. Recordando que la ausencia de transparencia no ayuda a la solución de los problemas y contribuye a la desinformación y a las filtraciones interesadas.

Los populares recuerdan que “este grupo municipal le ha dado sobradas muestras de lealtad en éste, como en otros asuntos”. De ahí que aboguen por cumplir con el contenido de la sentencia, manteniendo que son los técnicos y los científicos los que determinarán los controles en la ejecución y las garantías medioambientales y de seguridad para que no haya dudas sobre la descontaminación de estos suelos. Para Pérez “esta es la tarea para la que nació la Mesa de Participación, que el alcalde no reúne desde hace más de un año, haciendo un flaco favor a los que defendemos el rigor, la transparencia y la ausencia de demagogia y catastrofismos”.

El PP constata que Cruz ha sido abandonado por su partido con asuntos como los de la Estación, la marcha del Festival de Cine o la ausencia de inversiones en comunicaciones e infraestructuras. Para el portavoz de los populares “asistimos a los últimos meses del triste mandato de Cruz marcado por el abandono de su partido que se manifiesta en la ausencia de inversiones en comunicaciones, en el desmentido sobre la titularidad de la antigua Estación y en el abandono de la Fundación del Festival de Cine cuando estamos cerca de la edición número cincuenta.

Jaime Pérez recuerda como la apuesta de Cruz por Susana Díaz en las primarias del PSOE andaluz, así como su intento de huir de la vida municipal a través de la Secretaria General del PSOE de Huelva han marcado el final del mandato del alcalde que acumula fracasos y retrasos en su gestión.