El PP pedirá en el Congreso la urgente ejecución de las infraestructuras hídricas para Huelva

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se lleven a cabo de manera urgente las infraestructuras hídricas en la provincia de Huelva. La parlamentaria popular por Huelva, Bella Verano, señaló que "a pesar de que hace unos días el Gobierno de España decía que no se van a reanudar en 2024 las obras la Presa de Alcolea, que quizás sea la obra más importante dentro de las infraestructuras hídricas, nosotros vamos a seguir trabajando en ello, no vamos a permitir que se quede estancado".

Bella Verano destacó que las infraestructuras hídricas son importantes para Huelva "porque la agricultura es un pilar fundamental en nuestra economía, al igual que es la industria y más, en estos momentos, en los que hay sequía en España, en Andalucía, y tenemos que dar gracias a que hemos tenido unos días de lluvia y hemos podido reducir las restricciones que teníamos de agua en la provincia de Huelva".

Destacó que las precipitaciones han posibilitado que se pueda pasar "de un 50 a un 25% de restricción en el uso agrario; de un 10 a un 5% en el uso industrial, turístico y de consumo humano", pero "lo que no es de recibo es que por no estar hechas estas infraestructuras hidráulicas se haya perdido agua por el camino, porque realmente la mayor parte de ese agua que ha caído ha sido vertida al mar o se ha quedado por el camino porque no están hechas esas infraestructuras hidráulicas, que por ley tenían que estar hechas hace más de cinco años".

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Miriam Guardiola, incidió en que "son necesarias las infraestructuras hídricas" en Huelva. Explicó que "vengo de una tierra donde el agua y la agricultura es fundamental, donde se aprovecha cada gota de agua, y es una lástima que Huelva, teniendo agua, sin embargo, no vaya acompañada de infraestructuras hídricas". Recalcó que con la no ejecución de las mismas, "además se están saltando la ley, porque hay que cumplir la ley del 5 de diciembre de 2028, porque es importantísimo cumplir la planificación hidrológica, el agua es vida, el agua es fundamental para Huelva y también la vamos a defender en el Congreso de los Diputados".