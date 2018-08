La ONCE crea 73 nuevos puestos de trabajo en 2017 y llega a los 824

El Grupo Social ONCE ha crecido en todos los parámetros en el último año en Huelva, ya que ha creado 73 nuevos puestos de trabajo, ha vendido más de 40 millones en la provincia, cerca de 7% más que el año anterior, y ha repartdo más de 21 millones. "Un balance que afianza y refuerza el compromiso del Grupo Social ONCE con Huelva y los onubenses -destaca el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez- y evidencia que la inclusión laboral de las personas con discapacidad es siempre una apuesta ganadora porque es rentable económica y socialmente".

En cuanto a la actividad económica y social, el volumen de ventas en Huelva en el último año ascendió a 40,45 millones de euros que suponen un incremento del 6,76% con respecto al ejercicio anterior. Huelva sigue siendo una de las provincias andaluzas con mayor fortuna con los sorteos de la ONCE, pues recibió 21,28 millones de euros en premios a lo largo de 2017. Por otra parte, la inversión social ascendió a 17,61 millones de euros de un total de 250,20 millones de euros en Andalucía. En la actualidad la organización cuenta con 824 trabajadores en la provincia, de los que el 88% son personas con discapacidad y un 44% mujeres, además de contar con 34 voluntarios que el último año realizaron 687 servicios.

Entre los objetivos de la organización, se encuentran fundamentalmente los de aumentar la sensibilización social y la confianza en el colectivo. En este sentido, el delegado territorial de la ONCE lanzó una llamada a los empresarios onubenses y a las administraciones para que confíen en el colectivo de personas con discapacidad: "La inversión social en igualdad es siempre un beneficio para el conjunto y un elemento de competitividad y responsabilidad que marca la diferencia y aporta valor, riqueza y progreso" y seguidamente, Martínez pidió a los empresarios que "pierdan sus miedos" y que conozcan las muchas ventajas e instrumentos que hay a su disposición.