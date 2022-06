La ONCE dedica el cupón del 28 de junio al Bicentenario de la Diputación de Huelva

El cupón de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) del próximo 28 de junio estará dedicado al Bicentenario de la constitución de la Diputación y la creación de la provincia de Huelva. El cupón, que ha sido presentado por la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, y el director de la ONCE en Huelva, Francisco García, difundirá "el nombre de Huelva por toda España, dando visibilidad a la institución, a la provincia y a sus 200 años de historia”, ha afirmado Limón, quien ha agradecido a la ONCE su implicación y trabajo en la provincia onubense.

El cupón, presentado a gran escala, representa la imagen del Bicentenario, obra de Víctor Pulido: “Una Diputación en femenino, que es el género propio del sustantivo Diputación. El rostro muestra un perfil pasado y otro actual, trasladando la idea de ese transitar a través del tiempo que culmina en el momento actual”.

La presidenta de la Diputación ha asegurado “que este cupón va a suponer, como siempre lo ha sido, un excelente instrumento de promoción y difusión a nivel nacional de esta conmemoración tan importante”, ya que cada día el cupón de la ONCE llega a cinco millones y medios de ciudadanos en todo el país y a más de 50.000 en nuestra provincia.

Según ha señalado Limón, la Organización Nacional de Ciegos sabe “que esta Diputación es su casa, y así lo confirma nuestra excelente relación y colaboración continua”. La última, un protocolo que firmamos hace dos meses para garantizar la accesibilidad del Destino Huelva. El objetivo es favorecer la plena inclusión y normalización social de las personas con discapacidad, a través del diseño y promoción de infraestructuras, productos y servicios turísticos que permitan el disfrute en plenas condiciones de igualdad.

Para la presidenta, esta colaboración “no deja de ser también un agradecimiento a la ONCE por la magnífica labor que desarrolla en nuestra provincia para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y con discapacidad visual. Un carácter social y solidario con las personas afectadas por diversas discapacidades que hace posible su integración en el día a día de una manera participativa e igualitaria”. Esta labor y su implicación en la provincia de Huelva hizo que la Diputación de Huelva concediera su máxima distinción, la Medalla de Oro de la provincia a la ONCE en el año 2012.

El director de la ONCE en Huelva, Francisco García, ha afirmado que el cupón no sólo es un instrumento para la prestación de servicios sociales para personas ciegas y discapacidad visual, sino que sirve para proyectar, en este caso “una historia esmerada, trabajada durante doscientos años, con unos inicios difíciles -y en eso la ONCE se ve reflejada-, pero con el paso de los años se supera todo”.

En este sentido ha indicado que tanto el cupón de la ONCE como el escudo de la Diputación son “un símbolo” de un trabajo parecido, “ya que está orientado a los ciudadanos”. Francisco García se ha referido al “trabajo, de la mano de otras administraciones para que este mundo sea más amable y podamos disfrutarlos en igualdad”, y a “la ilusión” de comprar el cupón del Bicentenario de la Diputación, “deseando suerte para que toque en Huelva”.

En la presentación del cupón conmemorativo del Bicentenario han estado presentes la consejera territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla, Raquel Prieto, y el secretario de la ONCE en Huelva, José Antonio Mora, y el diseñador de la imagen del Bicentenario, Víctor Pulido.

Prueba del entendimiento entre la Organización Nacional de Ciegos y la Diputación de Huelva es la serie de cupones dedicados a acontecimientos destacados en nuestra historia reciente. En 2010 dedicó un cupón al 175 aniversario de la Diputación de Huelva; en 2014, un cupón al Centenario de Platero; y en el año 2017, dedicó el cupón del 12 de octubre al 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos.