Nueva protesta contra el peaje en la A22 cuando se cumplen 8 años de su implantación

A un lado el jardim do Largo da República, una sucursal del Banco de Crédito Agrícola, la Igreja Matriz de Nossa Senhora da Luz o la Junta de Freguesia; y al otro un pequeño bar llamado café Luzense o un minúsculo supermercado –mini mercado en portugués– de proximidad. Varios niños juegan en el parque.Todo hace pensar que se trata de uno de los numerosos núcleos de población que se desparraman en paralelo a la costa algarvía entre las localidades de Vila Real do Santo António –al este–, y Vila do Bispo –al oeste–. Y en efecto así es, se trata de Luz de Tavira, situada a solo 22 kilómetros de Faro, la gran capital del Algarve.

Pero muy al contrario de la idílica estampa que hayamos podido imaginar dada la anterior descripción, nada aquí es lo que parece. El tráfico es intensísimo. El olor a carburante asfixiante. Y el ruido incesante. Hemos obviado que tan aparentemente placentero centro urbano está atravesado por la ya tristemente conocida como estrada da morte, una carretera, la N125, que desde el año 2011, cuando se implantó el polémico peaje en la A22 –o Vía do Infante–, se ha convertido en una auténtica pesadilla no solo para los habitantes de muchas de estas pequeñas poblaciones algarvías, sino también para sus usuarios.

Y es que su principal carta de presentación es la de ser escenario de la gran mayoría de los 9.921 accidentes de tráfico de distinta consideración que se han producido en la región del Algarve entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año, con el resultado de 31 víctimas mortales y 206 personas heridas de gravedad, según los datos de la Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária del Gobierno de la República Portuguesa.

Esto solo en materia de seguridad vial, ya que los perjuicios del peaje también han sido económicos, sociales y de movilidad, como señalaron ayer domingo los miembros de la Comisión de Usuarios de la Via do Infante (CUVI) durante la acción de protesta que protagonizaron en Luz de Tavira para mostrar una vez más su repulsa hacia una medida de cuya implantación por parte del gobierno de Passos Coelho se cumplieron ayer ocho años. No es la primera protesta de este colectivo a lo largo de todos estos años.

La Comisión de Usuario considera que el peaje “ha perjudicado mucho al Algarve en términos económicos y de seguridad vial”

Y aseguran que tampoco será la última, a pesar de que por el momento sus reivindicaciones no han encontrado respuesta ni en el gobierno de centro derecha que la implantó, ni en el del socialista Antonio Costas que este mismo año ha revalidado mandato por segunda ocasión. Los miembros de la CUVI afirman que “hay muchos intereses económicos” detrás de una concesión que “se hizo por más de 20 años”, y para cuya eliminación el Gobierno de la República “solo tendría que alegar cuestiones de interés público”.

Por “hartazgo”, según la CUVI, no asistieron muchos ciudadanos a una convocatoria que, eso sí, estuvo en todo momento estrechamente vigilada, aunque a cierta distancia, por un buen número de agentes de la Guardia Nacional Republicana.

Según señaló a Huelva Información Joâo Vasconcelos, portavoz del colectivo, y además parlamentario del Bloco de Esquerda en la Asamblea de la República, se trata de una concentración con carácter “simbólico”, con el principal objetivo de que “ocho años después de la implantación del peaje en la A22, no se olvide que seguimos denunciando los perjuicios que éste ha ocasionado a la región del Algarve, y de que no pararemos de pedir su eliminación”.

Según prosiguió, el peaje ha conducido a una situación que “ha perjudicado mucho” al Algarve “tanto en términos económicos, como sociales y desde el punto de vista de la seguridad vial”. Vasconcelos señaló en este sentido que el peaje ha hecho que en los últimos ocho años, y por motivos económicos, numerosos conductores solo tengan la N125 para moverse por la región evitando tener que pagar por ello, para lo cual “esta carretera no está preparada por su escasa capacidad, porque atraviesa numerosos núcleos de población con el peligro que ello supone, y por su mal estado”, apuntó.

Esto ha contribuido, detalló, a que “cada año se produzcan en el Algarve una media de 10.000 accidentes de tráfico de distinta consideración, con una media de entre 35 y 40 víctimas mortales anuales, y 206 heridos graves”.

A estos problemas se suma, prosiguió, que el Gobierno no ha ejecutado las variantes comprometidas en numerosas poblaciones como en el caso de Luz de Tavira; y que la línea férrea entre Vila real de Santo António y Lagos “está muy limitada, tiene problemas, y no se han realizado en ella las mejoras comprometidas por el Gobierno para contribuir a la eliminación de las desigualdades territoriales”.

Igualmente, aseguró el portavoz de la CUVI, el peaje perjudica al sector del transporte, y al turismo “porque muchos españoles no vienen al Algarve para evitar pagar el peaje y porque la N125 es una auténtica pesadilla”.

La dimensión de todos estos problemas, subrayó, “debería hacer sentir vergüenza a nuestros gobernantes, y otros responsables políticos, que persisten en mantener un peaje injusto”. En este sentido destacó que los gobiernos del Partido Socialista (PS) “se están comportando de la misma manera que el anterior ejecutivo del PSD/CDS, ya que sus diputados han tumbado hasta el momento las nueve propuestas que hasta el momento hemos presentado en la Asamblea de la República pidiendo la supresión del peaje”.

Vasconcelos recordó finalmente que fue el propio Antonio Costas quien “reconoció en 2015 que la N125 es ‘un cementerio’, prometiendo entonces acabar con el peaje en el Algarve, y que por tanto no ha cumplido su palabra y ha engañado a los ciudadanos de esta región”.

Caos en la frontera

Numerosos son los carteles que, nada más cruzar el Puente Internacional del Guadiana hacia Portugal, indican a los conductores que deben parar a la derecha, justo al lado del puesto fronterizo policial, para hacer efectivo el pago del peaje necesario para ello desde el año 2011.

Un peaje que desde su entrada en vigor ha estado marcado por la polémica, contando con un amplio rechazo social y empresarial tanto en el Algarve portugués como en el litoral onubense. En primer lugar debido al pago por hacer uso de una de las autovías denominadas hasta ese momento SCUT (acrónimo en portugués de ‘sin costo para el usuario’); y en segundo lugar por lo complicado del sistema tarifario y de la forma de pago elegida por las autoridades lusas, concretamente por la empresa estatal responsable de los peajes, Estradas de Portugal.

El caos se adueñó del puesto fronterizo hispano luso ubicado entre las localidades de Ayamonte y Castro Marim, donde ocho años después aún se forman dado que, tanto conductores españoles como portugueses, no terminan de entender un sistema de pago electrónico que ya ha cambiado en varias ocasiones de sistema.

Según la CUVI, la A22 perdió, nada más entrar en vigor el peaje, aproximadamente un 60 por ciento de su tráfico habitual, con las consecuentes pérdidas económicas para la zona. La presión social hizo que las autoridades lusas implantaran al poco de entrar en funcionamiento ciertas bonificaciones en el precio del peaje para los habitantes de los municipios portugueses más cercanos a la autovía afectada.