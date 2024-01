Nicolás, amigo siempre.

Quienes los conocen, se pueden considerar sus amigos, si bien habrá algunas personas que los conozcan de referencias, pero seguro no serán muchos, porque todos se volvían miembros de un grupo de amistad y reconocimiento basado en el cariño.

Aquellos que tuvimos la fortuna de vivir a Nicolás “Torito” y a Reyes, su pilar permanente, compañera, esposa y leal amiga de toda su vida, damos las gracias a Dios. En casa, la relación y amistad viene de una generación anterior y cultivada con el esmero de quienes nos sabemos cómo, amigos sin dobleces ni necesidades. Pero te tocó partir y Reyes llora tu triste partida; hoy, quienes profesamos tanto cariño por toda la familia “Torito”, seguimos suspirando, con rabia contenida, por su injusta y accidental despedida. Nos quedaba mucho por seguir disfrutando de ambos, de su afecto y cariño incondicional. No obstante, nunca te irás Nicolás, siempre estarás con nosotros porque no te olvidaremos jamás, porque siempre nos estarás esperando el domingo de Pentecostés, en vuestra casa en la Aldea. Cita que seguiremos celebrando por tu memoria, en homenaje a todo lo que has significado para nosotros; porque Reyes se merece no decaer, habéis sido y dado tanto para tantos que vuestro recuerdo como seres indivisibles siempre estará con nosotros.

La fatalidad no es culpa de nadie, es sólo eso, algo doloroso que ocurre y sentimos con rebeldía, pero que hay que aceptar inexorablemente. Supongo que también tendrán derecho de disfrutar de tanta dulzura allí arriba, en tus marismas azules y que, quizá por ello, te reclamaron. Nada podemos hacer ya, más que mantenerte vivo en nuestros corazones, nítido en nuestra memoria y tenerte envuelto en satisfacción en nuestros corazones, haber participado en tu vida y disfrutar de las nuestras con tu presencia es algo que se torna tesoro brindado por personas tan excepcionales como tú.

No es fácil ver matrimonios tan completos, tan dichosos y volcados en sus amigos. Todos los tuyos hemos contemplado con admiración vuestro ejemplo, el que nos mostrabais y que tanta alegría nos hacíais sentir cada vez que compartíamos mesa, patio o camino.

Nada te apartará de nuestra vida, Reyes seguirá y nosotros, tus afectos, continuaremos disfrutando de tanto cariño que nos diste.

Seremos siempre tuyo querido Nicolás. Seguimos siendo tuyos querida Reyes.