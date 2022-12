Navidad: vínculos de luz y esperanza

EL calendario vuelve a detenerse hoy, en este 24 de diciembre, para celebrar un año más la Nochebuena, una fecha señalada, especialmente para los católicos, que no celebramos un mero aniversario sino un acontecimiento: la natividad del Señor.

Enmanuel, Dios entre nosotros, que se hace presente en medio de nuestras circunstancias, que son concretas, por lo que no nos referimos a una efeméride, sino a un hecho que trasciende la historia y es siempre actualidad. Como decía el papa Francisco: “Belén es el punto de inflexión para cambiar el curso de la historia. Allí, Dios, en la casa del pan, nace en un pesebre. Como si nos dijera: Aquí estoy para vosotros, como vuestro alimento. No toma, sino que ofrece el alimento; no da algo, sino que se da él mismo. En Belén descubrimos que Dios no es alguien que toma la vida, sino aquel que da la vida” (Homilía 24-XII-2018).

El acontecimiento del nacimiento de Cristo del que hacemos memoria, lo es en un contexto político y social en el que la confrontación marca el ritmo diario y, en este sentido, el devenir de los ciudadanos, tantas veces sumidos en la desesperanza y la apatía. Es esto un peligro de nuestra sociedad al que todos, sin excepción, estamos expuestos. Es por eso que el nacimiento del Niño Dios no debe dejar indiferente a quien se acerca a contemplarlo, porque viene a ser esperanza. Dios que nace y nos hace renacer desde el corazón, irradiando su luz en el otro.

Estas fechas son especialmente familiares. En este mundo globalizado, de prisas y tantas veces despersonalizado, la celebración de la Navidad nos da otra oportunidad para estar junto a nuestros seres queridos. Es tiempo de redescubrir los vínculos con la familia. Ya la pandemia de la Covid-19 nos mostró que solos somos más vulnerables, por ello, debemos estar más atentos, especialmente, a nuestros mayores y niños, sabiduría e inocencia, que nos hacen palpar la riqueza y el calor del hogar.

Un hogar del que tantas personas carecen y no solo desde el punto de vista material, sino desvinculado del amor y del perdón. Estemos atentos también a quienes se ven más afectados por la crisis, intentando tender la mano en la medida de nuestras posibilidades. Es tiempo de redescubrir los vínculos con el prójimo más allá de un sentimiento puramente solidario y pasajero; el nacimiento de Jesús nos lleva al compromiso. Son días de comidas de empresa, de viajes, de idas y de vueltas pero, sobre todo, de reencuentros. También de reencuentro con Dios que nace para enseñarnos a vivir; con Dios, que se ha hecho uno de tantos para tendernos la mano y hacernos hijos de Dios, una condición que no caduca y que no distingue a unos de otros. Hijos de Dios para la eternidad.

Para vivir la Navidad en plenitud necesitamos celebrarla con el espíritu de la liturgia de la Iglesia, que nos lleva a contemplar a Jesús Niño en brazos de su Madre. Hago mías estas palabras del Papa: “Vayamos, pues, a Belén: así lo dijeron y lo hicieron los pastores. También nosotros, Señor, queremos ir a Belén. El camino, también hoy, es en subida: se debe superar la cima del egoísmo, es necesario no resbalar en los barrancos de la mundanidad y del consumismo. Quiero llegar a Belén, Señor, porque es allí donde me esperas. Y darme cuenta de que tú, recostado en un pesebre, eres el pan de mi vida”.

(Ibidem). Encontrémonos con el Señor en el altar y en el rostro de los que caminan a nuestro lado, para hacer verdad los vínculos de luz y esperanza que Él ha venido a traer.