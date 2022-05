NATIA fertility, un nuevo modelo de medicina reproductiva ahora en Huelva

Muchos han sido los avances que ha experimentado Huelva en los últimos años. Este desarrollo progresivo va, poco a poco, convirtiendo Huelva en una ciudad más plena, más interesante, más habitable y menos dependiente de otras ciudades mayores. Uno de los ámbitos en los que este progreso se hace muy evidente es la salud. Afortunadamente ya no tenemos que pensar en desplazarnos, en hacer un viaje para acceder a un servicio profesional de la máxima calidad pues poco a poco vamos viendo cómo Huelva importa y lo podemos encontrar aquí.

Dentro de este proceso progresivo hoy deseamos hacernos eco de la implantación en Huelva de un nuevo modelo de medicina de la reproducción: NATIA fertility.

Como evolución de una clínica tradicional, NATIA fertility incorpora en Huelva uno de los modelos más innovadores a nivel europeo pues este centro se caracteriza por:

Conseguir embarazos en los casos más difíciles garantizando los resultados

Controlar la fertilidad de las mujeres hoy para evitar que mañana necesiten tratamientos cuando deseen tener un bebé

Evitar que los bebés nazcan padeciendo enfermedades genéticas; considerar la familia como un amplio y diverso modelo

Tratar a cada paciente como si no hubiese otro

Garantía de resultados

NATIA fertility parte de una premisa: cuando una paciente solicita sus servicios no busca un tratamiento, lo que desea es tener un bebé. Comprende la frustración que se puede sentir al pasar por todo lo que significa un tratamiento de fecundación in vitro, incluido su alto coste, y que finalmente no se consiga embarazo. De ahí que NATIA, pensando en lo que de verdad es importante, base sus servicios en proyectos reproductivos integrales y con garantía en vez de en tratamientos aislados. Para ello ha creando tratamientos garantizados como PLAN ÓPTIMO, FIV-3 u OVOPLUS. El objetivo de esta forma de trabajar es aportar la necesario confianza que produce el saber que, si no se consigue el deseado embarazo, el paciente recuperará el coste del tratamiento.

Prevención de infertilidad

Cada vez que llega una persona que no puede lograr su embarazo, para los profesionales de NATIA es un fracaso de la medicina, pues si se hubiese realizado un control preventivo previo, probablemente el tratamiento de fertilidad no sería necesario. Por ello NATIA fertility presenta su programa “Cuidar mi fertilidad” consistente en revisiones ginecológicas especializadas en fertilidad. Gracias a estas revisiones periódicas, que pueden incorporar las revisiones ginecológicas generales, se pueden detectar y tratar aquellos problemas que en el futuro pueden producir infertilidad. Aunque parece paradójico, con este programa los profesionales de NATIA esperan que en el futuro la población necesite menos tratamientos de fecundación in vitro y gametos procedentes de donantes.

Prevención de enfermedades genéticas

Otro de los aspectos que definen el modelo NATIA fertility es la aplicación de los últimos avances científicos. Entre otras cosas, NATIA incorpora los últimos test genéticos que permiten a las personas que desean tener un bebé de manera previa a su concepción, evitar que este nazca afecto de más de 200 enfermedades genéticas de tipo recesivo como: fibrosis quística, atrofia muscular espinal, toda una serie de tipos de deficiencia mental, etc. Porque hoy, a través del denominado matching genético y aplicando la última tecnología en secuenciación podemos conocer el riego de aparición de estas enfermedades y evitar que los futuros bebés las padezcan. Lo que ayer era una esperanza, hoy es una realidad gracias a los avances científicos. Si estás pensando en tener un bebé, en NATIA fertility te ayudan a saber qué probabilidad existe de que pueda nacer con alguna enfermedad de tipo genético recesivo. Y si la probabilidad es importante evitarán que aparezca.

Todos los modelos familiares

Por otra parte NATIA es especialmente consciente de la maravillosa evolución que ha experimentado el mundo, por ello su enfoque hacia nuevos modelos familiares (parejas de mujeres, maternidad individual, preservación de fertilidad….); queda patente en la forma de enfocar sus tratamientos y te acompañan en el maravilloso proceso de ser mamá.

Satisfacción

Todos sabemos cuando, para una organización, somos un número o verdaderamente importamos. Cuando hablamos de salud, hay pocas cosas más dolorosas que sentir que no se preocupan verdaderamente por nosotros, que no nos miran ni a la cara. Para NATIA fertility este es un asunto tan importante como el aplicar la última tecnología o contar con los profesionales más capacitados, pues tener tropecientos títulos, estar en los más prestigiosas congresos, contar con el incubador más moderno, o el quirófano más top, ¿de qué sirve cuando no te preocupas por la persona que tienes frente a ti?. Y es que para las personas que forman el equipo NATIA, cada paciente es su único paciente y cada bebé, a cuyo nacimiento contribuyen, una nueva alegría.