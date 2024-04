Pilar Miranda pide a los onubenses que "salgan a la calle" por el AVE a Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha hecho un llamamiento para que todos los onubenses "salgan a la calle" y se unan a la manifestación que se está convocando para el próximo jueves 9 de mayo en el centro de la capital que será convocada por la plataforma '¿Y Huelva cuándo?' para exigir al Gobierno de España la construcción de una línea de alta velocidad entre Huelva y Sevilla.

Miranda ha manifestado que "por supuesto que voy a ir, iré como ellos quieran que vaya, a nivel personal por supuesto y si quieren que vaya como alcaldesa también iré, pero a nivel personal por supuesto voy a ir y además creo que debe de salir toda Huelva a la calle".

Para la alcaldesa de Huelva "esto no es una cuestión política, yo de hecho cuando me informaba al presidente de la plataforma le transmitía que tenía que contar con los empresarios y con la sociedad civil, porque esto no es una cuestión de partido, es una cuestión de justicia social y toda Huelva tiene que estar ahí pidiendo, reclamando y la alta velocidad es irrenunciable".

Miranda ha insistido en que los onubenses "nos lo merecemos, estamos a la puerta de la tercera revolución industrial, estamos a la puerta de un Muelle de Levante que va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo, tenemos que dar facilidades a los turistas, igual que estamos poniendo en marcha actuaciones culturales necesarias como son los museos, como son efectos tractores, tenemos que tener unas infraestructuras en condiciones, no lo que tenemos, trenes tercermundistas que se están estropeando cada dos por tres, en los que se pone en peligro la seguridad de las personas y, además, lo que tardan, tenemos que ser considerados como lo que somos, somos ciudadanos de primera y vamos a exigir hasta las últimas consecuencias".

La decisión de Europa

La ratificación de la Eurocámara de no incluir la línea Sevilla-Huelva-Faro en ningún programa antes de 2050 "es una mala noticia, que ya sabíamos que iba a ocurrir desgraciadamente y pone más encima de la mesa el desprecio que tiene el gobierno de Pedro Sánchez con Huelva", señalaba Miranda que aclaraba que "se trata de dinero y no veo lógico que todo el dinero vaya a Cataluña y al País Vasco y, sin embargo, Andalucía y a Huelva especialmente no venga, pero no nos vamos a cansar de reclamarlo".

Miranda se mostró convencida de que "al final se nos va a dar lo que nos merecemos porque somos ciudadanos de pleno derecho y si en toda España hay muchos ejemplos de alta velocidad, aquí también, tenemos que tener trenes en condiciones y no los que tenemos actualmente, eso ya".

"Después tenemos que poner en marcha ya el corredor atlántico, que en el 2030 tiene que estar terminado y si no empieza no se va a terminar y debe ser ya para que haya una doble vía que favorezca el tráfico de mercancía y de pasajeros y por supuesto la alta velocidad, que vamos a seguir insistiendo, iremos donde haga falta, a Bruselas, a Madrid, donde haga falta", aseguraba la alcaldesa.

"Yo sé que el presidente no me quiere recibir, pero me va a tener que recibir porque yo no soy yo, la persona es lo de menos, yo no soy nadie, pero represento a todos los onubenses, me tiene que recibir, me tiene que escuchar y tiene que hacer justicia con Huelva, que ya hemos perdido muchos trenes y no estamos dispuestos a perder más trenes. Y además el PSOE ha votado en Bruselas a favor del Gobierno, por lo cual no es lógico, no deben los diputados nacionales de Huelva conformarse, igual que no me voy a conformar yo", concluía.