Coronavirus Huelva: Microbiología asume un papel esencial en la lucha contra la pandemia

El Servicio de Microbiología del Hospital Juan Ramón_Jiménez se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos en la lucha contra la pandemia provocada por el coronavirus, en la provincia. El servicio experimentó un enorme revulsivo a principios del pasado año, con la Unidad de Biología Molecular que se vio provista del equipamiento necesario para la actividad asistencial. En ella figuran otras determinaciones para PCR tipo carga viral de VIH, carga viral de VHC (hepatitis C), carga viral de CMV citomegalovirus), de VHB (hepatitis B) o la detección de ADN mediante técnicas de PCR de otros microorganismos bacterianos, víricos o fúngicos. En todo caso, hoy en día todos los ojos están puestos en estos espacialistas por su lugar clave en la lucha contra el SARS-CoV-2 que tanto dolor está provocando.

Todo experimentó un cambio más que significativo a partir del 1 de marzo de este 2020 con la irrupción de la pandemia. El servicio ha tenido que añadir, a su cartera habitual de prestaciones, el importante y trascendental capítulo del coronavirus. Conceptos como PCR (Polimerase Chain Reaction o reacción en cadena de la polimerasa) o test rápidos han saltado a nuestras conversaciones de una manera casi exponencial en muy pocas semanas. En el caso concreto del coronavirus que nos ocupa en la actualidad, esa PCR se denomina RT-PCR porque añade un paso previo denominado retrotranscripción.

Francisco Franco es el jefe de este servicio desde el año pasado. Onubense, ejerció su actividad en el Hospital de Riotinto antes de trasladarse hasta el Juan Ramón. Tiene la especialidad vía FIR como microbiólogo clínico en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.Subraya las dimensiones que ha adquirido Microbiología en estas escasas semanas: “Hasta marzo estábamos cortos en posibilidades de actividad en comparación con otros hospitales de semejantes dimensiones al nuestro como Jaén, Almería o Valme pues no cubríamos la semana entera”.

De este modo, de una actividad ceñida a un horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y sábados por la mañana, se ha pasado a una actividad prevista para las 24 horas diarias. Tal es así que el hospital ha hecho el esfuerzo de añadir cinco técnicos más a la plantilla a los que hay que sumar a cinco facultativos incluido el principal responsable. Hay que tener en cuenta que Microbiología del Juan Ramón Jiménez es referente provincial para muchos de los trabajos que allí se hacen. Esos son los casos del cultivo de microbacterias que son el agente causal de la tuberculosis.

Asimismo, aglutina todas las muestras de Atención Primaria salvo las que absorbe Riotinto, tanto de bacteriología como de serología infecciosa. Pese a este incremento cuantitativo “estamos consiguiendo que a las pruebas que nos llegan, podamos darles los resultados con un plazo de 24 horas”. Sin embargo, dadas las perspectivas de incremento de trabajo que se vislumbran “nos va a hacer falta contar con un facultativo más, ya que aún no se sabe qué pasará en otoño, a lo que hay que sumar los otros virus que surgen en esa estación”.

Franco reitera que cuando llegó la pandemia “afortunadamente ya contábamos con equipos aunque hemos de agradecer las prestaciones que nos han venido tanto de la Universidad de Huelva, con un equipo de RT-PCR del grupo de Carlos Vílchez, del Ciderta así como de la Diputación que nos ha aportado un equipo de extracción de ácidos nucleicos perteneciente a Control de Plagas. A todos ellos quiero mostrar mi enorme agradecimiento La verdad es que en un tiempo récord pudimos asimilar una enorme carga de trabajo, por lo que deseamos transmitir a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad de que todo lo que nos llega se está haciendo”.

Microbiología cuenta con un área molecular en la que habitualmente se trabaja en aspectos como el diagnóstico molecular del VIH, también mediante técnicas de PCR entre otros ámbitos. “El reto era implementar una nueva técnica y eso se ha hecho en poco tiempo”. El jefe de Microbiología recuerda que previo a la detección del virus, a través del PCR, “hicimos un training a raíz de que el SAS hizo una adquisición centralizada de una técnica comercial y cogimos aquello que se ajustaba mejor a las posibilidades de nuestro laboratorio”. Para poder detectar el coronavirus SARS-CoV-2 “necesitamos realizar un procedimiento que consta de dos partes.

La primera es un proceso de extracción clínica (exudado nasofaríngeo habitualmente). En segundo lugar, realizamos un proceso de amplificación y detección del ARN del virus, que se realiza mediante el RT-PCR”. En todo caso, Franco quiso insistir en que el proceso de la PCR “no es nada novedoso sino muy habitual en nuestro trabajo”. Aun así, hay que tener en cuenta una serie de dianas o indicativos que son los que han de cumplirse para saber si nos encontramos ante el coronavirus que en la actualidad nos afecta.

Preguntado sobre la controversia que se ha generado entre la opción de realizar pruebas PCR o los test rápidos, el jefe de Microbiología recordó que la PCR es “la foto fija de un momento que nos dice si la persona tiene el virus. Nos permite detectar a las personas con virus (contagiosas) en ese preciso momento y es ideal para aplicarla a pacientes con una alta sospecha de que lo tengan”. En cuanto a los test, que son de carácter serológico es decir miden los anticuerpos de la persona “nos permiten saber qué personas han superado la enfermedad hace 15 o más días atrás”. Distinguió dos tipos de test. El primero es el que ahora mismo se viene realizando mientras que el segundo, conocido como CLIA, es el que se estudiará en el laboratorio y que se realiza con sangre venosa.

El jefe de Microbiología del Juan Ramón Jiménez se mostró prudente respecto a la validez de los test serológicos “pues me da la impresión que están dando muchos negativos y hay que mostrarse prudentes. Con eso no quiero decir que no valgan pero su sensibilidad y especificidad podrían estar muy por debajo de o que indican sus fabricantes, como se ha demostrado en estudios de validación del Instituto Carlos III”.Frente a los test serológicos se encuentra la certeza completa que ofrece la PCR, si bien nos podríamos encontrar ante una demanda sin fin ya que como se ha comentado, éste solo marca la situación de un momento determinado.