La Mesa de la Hostelería decidirá sobre la continuidad de la ampliación de los veladores en Huelva

En la última Mesa de la Hostelería se acordó mantener las medidas de apoyo al sector hostelero onubense. Bares, restaurantes y cafeterías de la ciudad siguen exentos del pago de la tasa de veladores y se sigue permitiendo a estos la ampliación de la superficie de las terrazas dirigida al cumplimiento de la distancia social. El sector argumentó en la última reunión, celebrada el pasado mes de diciembre, que aunque la situación sanitaria ha mejorado considerablemente aún se dan casos de Covid y parte de la clientela es todavía reticente a consumir en el interior del establecimiento.

La llegada ahora de la Semana Santa es una de las cuestiones que desde el Ayuntamiento de Huelva se está valorando a la hora de seguir con la ampliación de los veladores. Los pasos saldrán en procesión, habrá gran afluencia de personas en las calles, los bares se llenarán y de esta manera se mantendrá la distancia social en las terrazas para evitar que aumenten los casos de Covid.

La situación del sector y la continuidad de las medidas de apoyo a los hosteleros se abordará en la próxima Mesa de la Hostelería, que se celebrará este mes, el día aún está por fijar. Huelva Información se puso en contacto con Rafael Acevedo, presidente de la Asociación Provincial de Bares y Cafeterías de Huelva (Bareca), pero éste declinó atender a este diario.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Pescadería, Luisa Domínguez, manifestó que desde principios de año llevan diciendo desde la asociación que habría que replantearse la medida relativa a la ampliación de los veladores. Incidió en que los hosteleros consideran que “todo debe seguir igual que hasta ahora” pero los vecinos quieren que” vuelva a lo que era habitual antes de la Covid”. Subrayó que “no pagar la tasa de veladores no supone invadir el espacio público”.

Según Domínguez , “nos espera una Semana Santa de locura, la misma de los días que juega el Recre, se ocupa espacio público al máximo”. Explicó que en invierno las ventanas de las viviendas permanecen cerradas y se amortigua el ruido, pero ya llega el buen tiempo, por lo que pide que se vuelva a la normalidad y los bares tengan en sus veladores el número de mesas y la superficie “que se contempla en la licencia y por los que pagan”.

La ampliación de la superficie de los veladores viene dada por la separación entre las mesas, no se trata de incrementar el número de éstas, y tampoco, en ningún caso, de ocupar vías transitables por vehículos de cualquier tipo ni perturbar el tránsito peatonal, y hay establecimientos que no cumplen con estos requisitos, según denuncian las asociaciones vecinales.

Desde la Asociación de Vecinos de La Merced, su presidenta, Dorleta Vaquero, señaló que tienen quejas de vecinos sobre bares “que no tienen permiso para poner veladores y los están poniendo”. Recalcó que “no cumplen con los requisitos, las aceras son estrechas” y aparte “tampoco respetan los horarios de cierre”. Vaquero indicó que estas situaciones se han puesto en conocimiento del Ayuntamiento pero no se actúa, “se ha abierto la mano con lo del Covid y es como si las denuncias no tuvieran repercusión”.

Comentó que las denuncias son sobre “algunos que no cumplen”. Explicó que en algún caso se les han realizado “un apercibimiento para que no pongan las mesas porque interrumpen el paso pero siguen así, cerraron un tiempo y volvieron a poner mesas y taburetes. No tienen espacio dentro”, a lo que añadió “el ruido que se hace al estar consumiendo en la calle hasta altas horas de la madrugada”.

Vaquero apuntó que no se trata de un problema generalizado, “son los de siempre, no tienen permiso para tener gente sentada fuera, pero con la pandemia se ha abierto la mano”. Aseguró que si los bares amplían el espacio de los veladores “y no molestan, nos da igual, no queremos perjudicar a nadie”