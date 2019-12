Méndez achaca la falta de médicos al estado sanitario de la provincia

l Sindicato Médico (SM) de Huelva tiene desde el pasado fin de semana, nuevo presidente. Se trata de Javier Méndez que ejerce su actividad laboral en el Servicio de Urgencias del Juan Ramón Jiménez. Méndez sustituye a Juan Manuel Salguero que estuvo 21 años en ese cargo.El nuevo presidente del Sindicato Médico onubense ha llegado al cargo sin necesidad de votación, ya que ha sido la única candidatura presentada a este proceso electoral, ya que “el pasado sábado concluía el plazo de presentación de candidaturas y ningún otro compañero tomó el paso de aspirar a la presidencia”.

De ese modo, Javier Méndez fue nombrado automáticamente, nuevo presidente del SM.Se considera una persona que siempre ha luchado por los derechos de los médicos y considera que “siempre he sentido la necesidad de ser reivindicativo”. De hecho, ha estado involucrado en estas tareas desde hace ya unos 20 años y además, asumió la vocalía de Hospitales del SM-Huelva. En la actualidad, es miembro de la junta de personal del Juan Ramón Jiménez. Entiende que esa labor representativa y reivindicativa debe estar siempre acompañada del trabajo del día a día, porque “me gusta seguir en contacto con los problemas de los profesionales”.

Javier Méndez insistió en el hecho de que los médicos “hemos perdido mucho prestigio en estos últimos años y asimismo, se han empeorado nuestras condiciones laborales”.Preguntado sobre el argumento esgrimido con mucha frecuencia por la Administración, de que es complicado encontrar médicos, el presidente del SM-Huelva explicó que “en Huelva se paga mal al igual que en el resto de Andalucía. Lo que pasa es que Huelva siempre ha tenido más deficiencias. Así, aunque las condiciones económicas sean muy similares a las del resto de Andalucía, las infraestructuras en materia sanitaria son peores pues tenemos menos hospitales que en las otras provincias, tampoco tenemos Chares , de modo que los profesionales prefieren irse a otros sitios. Es cierto que para estas fechas, se han buscado médicos, lo que no se hacía en años anteriores, pero no se han encontrado”. El presidente concluyó señalando que los médicos andaluces son los peor pagados de España y dentro de Andalucía, Huelva se sitúa al final”.

Respecto a la supuesta escasez de médicos, el SM-Andaluz publicó hace poco un informe en el que llegaba a la conclusión de que “el problema no es el déficit de médicos, de modo que la solución no pasa por más facultativos, como a veces se propone, sino tener los médicos adecuados, teniendo en cuenta especialidades y territorios”. Para el Sindicato Médico, “las soluciones pasan por un conjunto no fácil de medidas y, en definitiva, una nueva política de recursos humanos para el Sistema Nacional de Salud, y, en algunos aspectos, para el conjunto del sector”,

Entre otras medida, el SM propone realizar una planificación de las necesidades médicas a 15-20 años, según la previsible evolución de la población, la epidemiología y la tecnología médica, con unos estándares indicativos de necesidades por especialidades. Por otro lado, adaptar tanto el numerus clausus de estudiantes de Medicina como las plazas MIR a dicha previsiones. Dicha planificación debe tener en cuenta no solo el sector público sino también el creciente sector privado.

Asimismo, se ve necesario abordar el problema de la precarización del empleo médico y bajas retribuciones, por lo que deberá plantearse medir la productividad médica, introduciendo medidas para su mejora, siempre teniendo en cuenta que en sanidad lo importante no es la actividad, sino la actividad adecuada, lo que obligará a introducir medidores de calidad en esa productividad.