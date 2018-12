Medidas fiscales, el Recre y mejoras en espacios sin uso centran el Debate de la Ciudad

Propuestas de toda índole y para todos los gustos que, en todo caso, corresponden a los distintos modelos de ciudad que tiene cada grupo político del Ayuntamiento capitalino. Todas ellas se debatirán hoy en un rezagado Pleno de Debate sobre el Estado de la Ciudad (tradicionalmente se celebra en verano) con las sillas aún calientes tras el tenso Pleno extraordinario de la tarde de ayer.

Medidas de contenido fiscal, la inscripción del Ayuntamiento en el Registro de la Huella de Carbono (para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero y poner en marcha planes que las mitiguen) y ayudas a jóvenes que tienen dificultades para poder estudiar (material escolar y becas) centran las tres propuestas que el equipo de Gobierno lleva hoy a la sesión.

Según explicó ayer el alcalde, Gabriel Cruz, en la antesala de las municipales su grupo hará balance del año y revisará el estado de la ciudad "desde el punto de vista de hasta dónde hemos llegado, para afrontar con ilusión y con convencimiento que lo que quiera ser Huelva está en nuestras manos y depende de nosotros mismos".

Su discurso, según avanzó, no será autocomplaciente, si bien mostrará las realidades de un balance que, en su opinión es "muy positivo". Al respecto, destacó que cuando los socialistas llegaron a la Alcaldía, el Ayuntamiento estaba "arruinado" y con un índice de endeudamiento del 240%, si bien el año se cerrará en el 128%, con lo que hay "una reducción de la deuda de 112 puntos porcentuales".

Del mismo modo, el regidor se refirió a la situación actual de Emtusa, tras la adquisición, vía renting, de diez autobuses ecológicos; la puesta en marcha del nuevo marco tarifario, el incremento plantilla con 20 trabajadores más y modernización de la empresa municipal. Y esa línea de mejora, a su juicio, es la que "se ha seguido en todas las áreas".

Una visión muy diferente sobre el estado de la capital tienen los populares, que ya presentaron el pasado miércoles sus tres propuestas de resolución para la sesión de hoy. Consisten en la creación de un consejo de la ciudad para promover la participación, en la puesta en marcha de una oficina para captar inversores y en el impulso de la administración electrónica.

Junto a estas medidas, Ciudadanos pondrá sobre la mesa mejoras concretas para espacios sin uso de la ciudad y en los entornos de zonas no urbanizables (incluyendo la creación de bolsas de aparcamiento). Pero la portavoz del grupo naranja, María Martín, además, pedirá que se realice el estudio que ya solicitó en 2016 para la puesta a punto de las instalaciones deportivas de la capital y que se acometan nuevas instalaciones para jóvenes y clubs deportivos, así como que se haga una relación de espacios municipales en los distintos barrios de Huelva que se puedan poner a disposición de los grupos musicales locales, al coste mínimo posible, incluso con arrendamiento por horas.

Otras tres propuestas muy concretas y muy en sintonía con lo que su grupo ha defendido a lo largo del mandato llevará Mónica Rossi. Porque, en primer lugar, IU pedirá al Ayuntamiento que inste a la Junta a cumplir en su totalidad con el Casa por Casa y proceda así a construir las viviendas que quedan pendientes (el Consistorio asumiría los trabajos de urbanización.

La segunda de las iniciativas del grupo consiste en que se lleve a cabo una modificación presupuestaria por valor de 30.000 euros sobre la partida asignada al Convenio del Consejo de Hermandades para destinarla a cubrir cuatro plazas de trabajadora social que realizan sus funciones en tramitación de expedientes de dependencia, en tanto llegan las correspondientes partidas de la Junta.

En tercer lugar, Rossi solicitará que se desarrolle una consulta en la ciudad para que sea la ciudadanía la que decida "si el Ayuntamiento debe seguir pagando la deuda del Recreativo".

La transformación del modelo económico y urbanístico de la ciudad –tomando como o ejemplo a seguir el que en su día adoptaron los agente políticos y sociales de Bilbao– volverá a ser el principal argumento de Mesa de la Ría. Su portavoz, Rafael Gavilán, concretará esta propuesta en varias iniciativas, entre las que figuran la recuperación de los terrenos ocupados por las industrias químicas y energéticas de Francisco Montenegro, la captación de industrias tecnológicas y de transformación o la integración de la ría en la ciudad.

La lucha contra "la no discrecionalidad" del equipo de Gobierno a la hora de dar subvenciones y cesiones de locales a asociaciones colectivos y ONG de la ciudad es la razón de ser de la iniciativa que Participa desgranará.

Jesús Amador denunciará que los convenios de Cruz "van de forma discrecional, según afinidades, presiones de medios de comunicación o motivos de cercanía política" y, ante ello, pedirá que se elabore un plan estratégico de subvenciones y de reglamentación de cesión de locales.

Por su parte, los dos concejales no adscritos, Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa, no llevarán al Pleno propuestas de resolución, después de que en el Pleno de Debate sobre el Estado de la Ciudad del pasado año criticaran que en la junta de portavoces algunos partidos intentaran que no pudieran formular propuestas en el Pleno.