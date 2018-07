"Mazagón es mi lugar favorito para irme de vacaciones"

-¿cuál es su lugar favorito para irse de vacaciones?

-Mazagón, sin duda.

-¿Y sus mejores vacaciones cuáles fueron?

-Siempre me quedo con las últimas, sensaciones vividas.

-¿Apaga el móvil o es imposible?

-Para mí es imposible desconectarlo.

-¿Playa o montaña?

-Playa, aunque si me dieras a elegir entre playa y campo, elegiría campo.

-¿España o el extranjero?

-España, todavía me quedan muchos lugares por conocer.

-¿Qué es lo más extraño que le ha pasado estando de vacaciones?

-Extraño, extraño, no, pero en mi último viaje compré vino tinto y cuando llegué a casa estaba toda la ropa pintada de rojo. La primera impresión fue de susto, parecía sangre.

-¿Un lugar al que le gustaría ir?

-Como buen amante de vinos, me gustaría conocer la Ribeira Sacra, en Galicia.

-¿Vacaciones en familia o con amigos?

-Siempre con la familia.

-Plato favorito para estas fechas.

-Algo fresquito. Sobre todo fruta, sandía o melón. El gazpacho me gusta, pero no me entusiasma demasiado.

-¿Qué prefiere cerveza o tinto de verano?

-Cerveza bien fría.

-¿Qué lecturas recomendaría para las vacaciones?

-¿Un libro? Crónica de la Operación Carne Picada, de Jesús Ramírez Copeiro y de Enrique Nielsen.

-¿Y qué música?

-La música siempre me acompaña. Tengo un listado muy amplio y me gusta todo tipo de músicas.