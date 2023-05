Mayo de 1989: La ONCE impulsaba la inclusión de las personas ciegas en Huelva con una impresionante publicidad

Una enorme imagen de un recién nacido en la página siete del diario del 31 de mayo de 1989 hacía florecer toda la ternura en nuestros lectores. Frente a la fotografía, su titular, en letras negras de molde, despertaba la curioridad. Hará deporte, rezaba el texto. Ninguna explicación ni referencia a qué empresa estaba detrás de aquella extraña publicidad, ni se podía sospechar por qué aquel bebé iba a hacer deporte en sus próximos años de vida.

La respuesta solo podía conocerse al girar la página. De nuevo aquel bebé, casi en idéntica posición, abría en blanco y negro la página 9. El enunciado sin embargo era bien distinto: Aunque sea ciego. Las piezas ahora si encajaban. La ONCE había vuelto a hacer mágia y había logrado llamar la atención de los lectores. La Organización Nacional de Ciegos Españoles explicaba en un faldón que durante toda su vida la entidad iba a velar por su integración, acompañandolo en cada momento. La ONCE especificaba que no dejaría atrás ningún aspecto esencial, desde la rehabilitación, a la formación académica y profesional, la cultura, el deporte y el ocio.

La ONCE, fundada en 1938, trabaja en Huelva y en todo el Estado por la plena integración de las personas con problemas de visión, sin dejar a nadie atrás y ofreciendo facilidades para que adquieran su plena autonomía. Tampoco dejan atrás su labor de concienciación con el resto de la población. La cultura social de la ONCE está hoy presente en entidades públicas y privadas y eso permite a su vez mantener una estabilidad como organización que revierta en una ayuda más eficiente a sus asociados.