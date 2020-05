Matiza la esencia de la cultura

Desde Kuwait a Bangladesh, el Líbano a New York las Narguiles como por ejemplo las Cachimbas Starbuzz ha estado con nosotros desde tiempos ancestrales, no importa de qué parte del mundo vengas seguro alguna vez conocido la grandeza de este producto tan antiguo con esenciales tan especiales que viaja a través de no solo el olfato, viajan a través de culturas.

Encontrado desde hace ciento de años Narguile son más que productos para fumar, Narguile es junte con amigos, socialización y familia. Antes la creación del narguile las personas solían masticar las hierbas directamente de las plantas, el uso con el tiempo llegó a empezar a revolucionar esta práctica hasta lograr lo que hoy conocemos con Narguile

La evolución de la Narguile data desde los año 270 bd cuando un famoso poeta persio escribió sobre la fascinación del uso de Narguile en la vida diaria, para relajarse y hablar con los amigos, y aun así Narguile no fueron famosos en tiempos para entonces, su sabor agrio y espeso hacia que la fascinación por el mismo estuviera liga a unos pocos en la época pasada, se dice que las narguilas eran frecuentes asociadas a una clase social superior.

Su olor y sabor fueron pocos populares, en aquellos tiempos y para aliviar “su fuerte sabor” las Narguile debían contener gran porcentaje de agua y tabaco en la misma media cuestión que la la mezcla pudieran suavizar su sabor y fuera más agradable al paladar

Narguile no fueron tan populares entre los fumadores alrededor del mundo, lo unico mas popular era poner tabaco solo en las shisha, esto no atraía a la gente joven, Narguile hasta ese entonces solo era popular entre personas de muy avanzada edad adulta.

Narguile nos lleva a compartir más que sabor

Al inicio de los 90 una nueva versión de las shisha fue introduccion al mercado, una versión que “relajaba el sabor del tabaco en las Narguile” y ese fue el principio de la revolución del mercado de sabores para las Narguile.

Las primeras variaciones de shisha con sabores consistieron en sabores frutales aniejados con tabaco lo cual hacia mas agradable al paladar, el aroma más placentero y compartir shisha llegó a popularizarse tanto entre los jóvenes que sus ventas aumentaron como cohetes espaciales

Hoy día podemos obtener en la comodidad de nuestras casas con las Cachimbas Starbuzz la gran variedad de sabores de shisha, desde el olor del perfume del verano al suave sabor del otoño nuestra gran variedad de sabores hace que la experiencia de la shisha se mas placentera.

Al introducir sabores de la uva hasta la naranja, desde el plácido aroma de la mañana y las tardes calurosas del verano Narguile nos lleva a compartir un simple instrumento que ha estado entre generaciones y generaciones.

Gracias al avance en todas las áreas que hemos tenido Narguile están disponible en todos nuestros vecindarios, a la comodidad de casa, al junte y las noches largas con amigos, Narguile está aquí y continuaré por muchos años más.