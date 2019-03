Martín deja la portavocía de Cs en el Ayuntamiento para coordinar el IAM

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, María Martín, será la nueva coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Según pudo saber Huelva Información, que ayer avanzó la noticia en su edición digital, Martín será nombrada esta misma semana (hoy hay Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía) responsable de este órgano adscrito a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que encabeza la onubense Rocío Ruiz.

Relevará en el cargo, por lo tanto, a Eva Salazar, coordinadora en Huelva del IAM desde enero de 2014, tras ser diputada provincial y alcaldesa de su municipio, Escacena del Campo, durante seis años. Así, la marcha de la socialista y la entrada de la ciudadana Martín en la entidad atiende a la creación de la nueva estructura territorial de la Junta tras el cambio en el Gobierno andaluz propiciado por las elecciones autonómicas del pasado 2-D.

Pero, además, con el nombramiento de Martín se descarta que la edil vaya a encabezar la lista naranja a las municipales del 26 de mayo. Las primarias de Cs para las autonómicas y municipales tienen lugar hasta el próximo sábado, pero para la Alcaldía de Huelva no es necesaria su celebración, al no contar el partido con el número necesario de afiliados.

Aunque desde el partido no quieren todavía despejar las dudas sobre la lista en la capital, desde hace tiempo suenan varios nombres como posibles candidatos. El de Francisco Lagares parece haber perdido fuerza en los últimos meses, mientras que el del abogado Manuel Rodríguez gana peso.

De momento, en el Pleno ordinario que se celebrará el día 27 de este mes se dará cuenta de la renuncia de la hasta ahora portavoz. Quedarían por delante esa misma sesión plenaria y la del mes que viene, por lo que en el grupo podría entrar la siguiente persona en la lista. Si se atiende al orden marcado por el listado de las elecciones de 2015, los número cuatro y cinco son Cinta Acuña (responsable de relación con las asociaciones en la capital) y José Núñez.

Martín ha estado –en solitario– al frente del grupo como portavoz desde que en junio de 2017 se marcharan el que fuera su presidente, Ruperto Gallardo, y el concejal y exportavoz Enrique Figueroa. Un mes antes, el comité de régimen disciplinario de Ciudadanos acordó la apertura de un expediente disciplinario a ambos ediles por posible incumplimiento de las directrices emanadas de los órganos competentes del partido.

El grupo vivió un auténtico cisma en pleno ecuador del mandato. Fue en un escrito fechado el 6 de junio de 2017 cuando Gallardo, entonces presidente equipo municipal, y el que era su portavoz se dieron de baja de la agrupación a la que representaron durante dos años y la que es desde las pasadas municipales la tercera fuerza más votada en la ciudad.

La decisión de ambos llegó tras un año de tensiones que se agravó cuando el comité ejecutivo del partido acordó el 24 de abril de 2017 instar al grupo a restituir en la portavocía a Martín, quien denunció que previamente fue relegada de este cargo. Ni Gallardo ni Figueroa vieron justificado el cambio. Recibieron la apertura de expediente que se unió a una suspensión cautelar de militancia y, en esas, abandonaron las siglas del partido naranja. No entregaron sus actas y pasaron a ser ediles no adscritos.

Martín, quien desde entonces ha afrontado en soledad los embates de PP y PSOE en el Ayuntamiento, deja así la vida municipal para pasar a coordinar en la provincia el IAM, cuya misión es “promover las condiciones para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva, haciendo posible la participación y presencia de las mujeres en la vida política, cultural y social, y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política”.

María Martín "Trabajaré por la igualdad y me pongo a total disposición de quien me necesite"

Ayer se mostraba “feliz y contenta” tras hacerse público su inminente nombramiento. Curiosamente, cuando Martín entró en el grupo municipal era la encargada, según explicó, de los temas de igualdad y precisamente en el día de ayer registró una moción para el próximo Pleno que recoge “una serie de medidas en pro de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”.

“Las circunstancias me hicieron quedarme sola y he tocado todas las ramas, con lo que he realizado un aprendizaje del que estoy contenta”, señaló. A partir de ahora se centrará en “trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres”, para lo que se pone “a total disposición” de quien le necesite. Lo hará quedándose con “la satisfacción” de haber conocido a “estupendos compañeros, concejales y trabajadores del Ayuntamiento” en esta etapa que ahora cierra.

Titulada como Diseñadora de Moda y Patronaje Industrial por la Escuela de Diseño y Moda Goymar de Sevilla (1994) y es empresaria. Desde 1994 hasta 2005 fue jefa de taller y posteriormente diseñadora de la empresa familiar Estilo Andaluz SL., que regentaba junto a sus padres y hermanos.

En 2006 creó junto a sus dos hermanas Hermanas Leyras SLL, su propia empresa de diseño especializada en moda flamenca. Entre 2009 y 2015 ha compaginado su faceta empresarial con el desarrollo profesional en el mundo de la moda, trabajando como responsable de ventas para marcas de reconocido prestigio como HG, Purificación García, Adolfo Domínguez y Burberry.