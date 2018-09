Marín toma el mando del PP "con el pleno apoyo" del grupo municipal

Asegura verse como alcaldesa de Huelva y tiene tan claro su objetivo que "las desavenencias que hay o dejan de haber" en el seno del grupo municipal popular no le afectan. Para Pilar Marín "todo eso sobra". Además, la candidata a la Alcaldía de la capital, por su experiencia profesional en el ámbito universitario, dice ser consciente de que en todo equipo que se precie las relaciones laborales pasan por desencuentros porque hay "intereses particulares y profesionales" en juego, lo que, en cualquier caso, no impide que una empresa salga adelante y logre sus objetivos.

Por ello, la alcaldable del PP, que ayer compareció junto a la portavoz en el Ayuntamiento, Pilar Miranda, tras mantener una reunión con los ediles del grupo (faltaron a la cita, por motivos laborales, Francisco Moro, Saúl Fernández y Felipe Arias), dejó claro que no tiene desavenencias "ni con unos ni con otros", y afirmó contar con el respaldo de todos los ediles.

"Igual hago el papel de acogedor. Me imagino que esto es como un barco en el que todos nos vamos incluyendo y participamos en todas las actividades para conseguir el objetivo final que tenemos. Y de los concejales del Ayuntamiento tengo el pleno apoyo y la aportación. Es que no queda más remedio porque ellos, queramos o no, han estado en un periodo en el que Huelva ha crecido mucho. Tienen una experiencia de 20 años que hay que exprimir y que sirve mucho para elaborar el programa", aseveró.

Y eso es precisamente lo que, según valoró, ha intentado conseguir desde su designación en marzo: "La participación de todos" y la búsqueda de una sinergia para trabajar todos a una".

En este nuevo escenario de entente cordiale que candidata y portavoz plantearon ayer, Marín no quiso hablar de listas. "No está pensada, establecida, ni hecha porque, de entrada, estamos en el proceso de formación del proyecto electoral, en el que trabajamos todos", zanjó. Ahora toca trabajar, según defendió, si bien contará "con las personas que aporten".

Tampoco Miranda quiso valorar su interés o no en formar parte de la misma, hasta el punto de manifestar que "ahora no es ni sano hablar de eso porque nos debemos al interés común". No obstante, muchos dan ya por hecho que tanto la portavoz como la viceportavoz, Berta Centeno, integrarán el listado.

Miranda valoró que todos los ediles trabajan desde el grupo municipal por Huelva como pueden y saben. Dijo que están "unidos" y "en un mismo objetivo, que es trabajar por la ciudad". A diferencia de hace exactamente un año, cuando afirmó sentirse satisfecha con el trabajo de "casi todos" los concejales, ayer aseguró estar muy satisfecha "con todos" ellos.

La clave de este cambio que defendió está en el trabajo, en el interés general, en la capacidad de "ponernos en la piel del otro" y en entender que "cuando hay una discusión, todo el mundo tiene su parte de razón". Así, este ha sido un año "de reuniones, de hablar y de intentar llegar a acuerdos". En este sentido, comentó que algunos concejales pueden dedicar más tiempo a su labor en el Ayuntamiento porque están liberados, mientras que otros no.

Por ello, al tener este hecho en cuenta, Miranda aseguró que se ha conseguido unir al grupo, partido y candidata. Al fin y al cabo, en sus palabras, "somos todos de la misma familia y hemos querido apartar las diferencias que hay en todos los grupos para intentar mejorar e ir al interés general". El resultado de todo ello, según manifestó, es "que hoy nos podamos reunir, que nos podamos ver y que, como se ve en los plenos, participen todos los concejales".