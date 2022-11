El actor Mariano Peña estará en la clausura del Festival de Cine Iberoamericano

La semana grande del cine en Huelva llega a su fin este viernes. La Casa Colón será el epicentro del "fin de fiesta" con una gala de clausura en la que se distinguirá a la actriz Nathalie Poza con el 'Premio Ciudad de Huelva'.

Pero antes, tendrá lugar la esperada alfombra 'amarilla', por la que veremos desfilar a los rostros más famosos del panorama cinematagráfico del país.

Entre las estrellas que pasarán por la alfombra amarilla del Festival veremos a Mariano Peña, natural de Manzanilla y un enamorado de la provincia de Huelva. El actor ya fue homenajeado en el Festival de Huelva allá por el año 2015 con el Premio Luz.

El Iberoamericano premió así la dilatada trayectoria del onubense y sus reconocidos trabajos no solo en el cine, sino también en televisión y el teatro.

Durante la 41 edición del certamen, Peña fue premiado junto a la actriz Belén Rueda, que recibió el Ciudad de Huelva.

Mariano Peña y su amor por Huelva

Nació un mes de enero de 1960 y ese agosto ya lo pasó en Punta Umbría. Recuerda haber pasado el verano en su “trocito de paraíso” toda la vida.

Aunque nació en Mazanilla y sus orígenes están allí, estudió en el Instituto La Rábida y posteriormente se trasladó a Sevilla para seguir formándose en la Escuela de Arte Dramático.

La primera vez que actuó fue en Huelva capital. “Con 11 años ya me ponía a escribir en los “corrales de las casas”, pero después me vine a estudiar al Internado Santa María de La Rábida y ahí tuve mi primer contacto con el arte dramático”, recuerda con ternura.

Lo que más añora de su tierra, es, sobre todo, la cotidianeidad. “El día a día, esa frescura, ese sentirte en casa, nuestro humor. A mí me gusta mucho jugar con el doble sentido de las palabras, con la ironía, pero me doy cuenta de que, primero, mi humor no es fácil y de que cuando subes allí arriba piensas que “has pasado de Despeñaperros. Amo Madrid pero soy consciente de allí tengo que dejar a un lado mis bromas, porque sé que la gente se puede molestar. Eso es lo que más echo de menos de Huelva cuando estoy fuera. Son cosas que en mi tierra no me tengo que plantear porque la gente te sigue, para lo bueno y para lo malo. No tenerte que plantear ese doble juego y sentirte en casa es una maravilla”.

Está convencido de que Huelva lo tiene todo, pero le falta creérselo y venderse mejor. “Huelva es la gran desconocida, pero gracias a ese desconocimiento, tiene esas playas maravillosas que te pones a pasear y nunca ves el fin. Si esto hubiera sido un segundo Marbella y se hubiera vendido mejor, todo sería diferente. Aunque ha cambiado muchísimo, afortunadamente, si la comparamos con mis años de juventud”.