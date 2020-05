María Ponce: “Ciudadanos vela para que el sector vitivinícola onubense se recupere del impacto de la crisis”

“Vamos a establecer una línea de contacto permanente con los responsables del sector vitivinícola de Huelva para trasladar a la Diputación Provincial todas aquellas propuestas que puedan ser de utilidad para revitalizarlo, tras el impacto que la crisis del Covid-19 ha tenido sobre él”, ha anunciado la diputada provincial de Ciudadanos (Cs), María Ponce, tras la reunión mantenida esta semana por videollamada con el presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino de Naranja del Condado de Huelva, Manuel Infante Escudero.

Durante el encuentro virtual, que duró cerca de dos horas, el presidente de la DO trasladó a Ponce y a su equipo la realidad del sector vitivinícola onubense, que atraviesa por un momento complicado a raíz de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19, pero no “catastrófica”, como se ha reflejado en algunas publicaciones en los últimos días. Esta reunión se enmarca en los encuentros que la diputada está manteniendo con todos los agentes sociales y económicos de la provincia para conocer cómo les está afectando esta crisis.

En cualquier caso, el sector productor y comercializador de los vinos y vinagres de Huelva es “vital” no sólo desde un punto de vista “cultural y patrimonial” para los pueblos del Condado de Huelva, su ámbito productivo, sino también “como creador de riqueza y empleo, fijador de la población a las zonas rurales y como conservador de un uso agrícola totalmente tradicional y respetuoso con el medio ambiente que permite que esta actividad sea compatible con un entorno tan frágil y delicado como es Doñana, espacio que confiere a sus vinos un valor añadido inigualable, que es de justicia reseñar”, advierte María Ponce.

“Este sector no sólo contribuye a la conservación de facetas socioeconómicas que no se deben perder, sino que además está en constante evolución, aplicando la investigación y la innovación en sus productos y en sus envases” algo que a juicio de María Ponce merece la consideración y la defensa de las administraciones. “Por nuestra parte, nos comprometemos a trasladar a las administraciones gobernadas por Cs las necesidades que puedan surgir en el seno del sector para poner en marcha iniciativas destinadas no sólo a su supervivencia, sino sobre todo a su desarrollo y éxito futuros”, ha concluido la diputada naranja.