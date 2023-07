María Jesús Montero reconoce en Gibraleón que es "el voto del bienestar" lo que está en juego este 23J

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, dice que el 23 de julio la gente es consciente de lo que nos jugamos, “el voto es el del bienestar”. Así de contundente se ha mostrado en un acto del partido en Gibraleón, junto a los números uno al Congreso y al Senado en la provincia, Gabriel Cruz y María Eugenia Limón.

La vicesecretaria general socialista ha manifestado que “las mujeres y los hombres de este partido tenemos fuerza y estoy satisfecha de un PSOE que, una vez más, va a hacer posible la victoria de la gente, de la mayoría de todos aquellos que tienen el poder de decidir y administrar la política con su voto, votar políticas progresistas que buscan la igualdad de oportunidades de todo el mundo, vivan donde vivan y las rentas que tengan, para seguir conquistando derechos, libertades y avances”.

“En definitiva, -ha indicado- de una sociedad mejor, de una idea de una España grande, no tan chica como la tiene la derecha de este país, que defiende a solo un 2% de la población, frente al 98% que defiende el PSOE. Un país de la mano de un partido que ha ido conquistando, en los peores momentos de nuestra historia, derechos que son validados por los ciudadanos y que son incuestionables, podemos decir medidas como la bonificación del combustible, la bajada del IVA de la luz, los que cobran el Ingreso Mínimo Vital, la subida de los salarios, entre otros muchos. Un respeto a la gente que está ahí intentando buscar una oportunidad laboral en la vida”, ha espetado.

María Jesús Montero ha aseverado que “la derecha solo quiere confrontar con el Gobierno de España, eso es lo que está haciendo Moreno Bonilla en Andalucía, confrontar con el Gobierno de España y apropiarse de éxitos del Gobierno de España. Moreno Bonilla no hace uso de las competencias autonómicas, solo el deterioro de los servicios públicos en la comunidad”.

La viceportavoz socialista ha subrayado que “Andalucía es la que vertebra a España, tiene que tener un papel protagonista en el dinamismo económico. El Gobierno dio a la comunidad autónoma andaluza 6.000 millones más para la sanidad y la educación. ¿Qué ha hecho Moreno Bonilla con ellos, que eran para contratar médicos y profesores?, se ha preguntado María Jesús Montero.

"Hay que ser conscientes de lo que nos jugamos, la gente de progreso sabe lo que nos jugamos. Estas elecciones no van de políticos, van del bienestar de la gente, de lo que nos jugamos, de la seguridad, los salarios, de consolidar políticas que han sido imprescindibles. No podemos permitir que las clases medias paguen las malas políticas. Hemos demostrado que con un reparto justo podemos salir adelante. Hemos superado el récord de personas trabajando en nuestro país".

La también ministra de Hacienda ha recordado que, gracias a la gestión del Gobierno, de la mano del diálogo social, empresarios y sindicatos, ha logrado acuerdos que han revertido una reforma laboral que llevaba el título: abarata el despido para que se despida a menos gente. “Hemos demostrado que eso no podía ser, 3,5 millones de personas se han incorporado después de la pandemia al mercado laboral”.

“Estamos creciendo, está demostrado que España crece cuatro veces más que Francia, Italia, y que Alemania, los motores de Europa, porque el Gobierno sabe gestionar y administrar los servicios públicos. Si hay empleo, se consume, si se crea empleo, la economía sube», ha dicho.

María Jesús Montero ha afirmado que "la clase trabajadora es el auténtico motor de España. En el PP se creían que el viento los llevaba solos a la Moncloa. Han votado en contra de todo, convencidos de que cuanto peor le fuera a España, mejor les iría a ellos. Han votado en contra de toda la política que hemos practicado, que hemos ahorrado para ser mucho más competitivos”.

Por tanto, "no está habilitado para ser presidente una persona que miente, sin que se le muevan las cejas. No cree en la capacidad democrática de un pueblo que siempre se ha superado a sí mismo, que tiene orgullo y dignidad, y no va a permitir que la mentira se imponga el 23 de julio"

Por su parte, la candidata número al Senado y secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha destacado que “queremos un Gobierno que avanza, un Gobierno socialista y de progreso. Porque los que estamos aquí, sabemos los que nos jugamos, o un Gobierno de gente mentirosa y de amistades peligrosas o un Gobierno de gente leal, trabajadora y decente”, ha advertido.

La candidata socialista ha indicado que “estamos viviendo un momento histórico, que se lo digan a los ayuntamientos donde las derechas están quitando las banderas LGTBI, las áreas de la mujer, quieren derogar la reforma laboral, ampliar la edad de jubilación a los 70 años, entre otros, y eso no lo podemos permitir”.

María Eugenia Limón ha pedido el voto para el PSOE “porque necesitamos estos cuatro años para seguir avanzando y progresando. Tenemos fuerza e ilusión porque vamos a ganar. La gente nos necesita más que nunca y nos tienen que dar la oportunidad de seguir gobernando”.

Por su parte, el candidato número uno al Congreso, Gabriel Cruz, ha advertido que «no podemos confiar en que España avance y progrese» con un gobierno de derechas. España es hoy «un país digno. Queremos vivir en un espacio de libertad y de derechos, con leyes que nos hacen ser iguales. No queremos despertarnos el lunes en 1973, como ha dicho nuestro presidente, el lunes queremos despertarnos en 2023, en este momento social y económico de progreso, disfrutando de nuestros derechos y libertades».

Por todo ello, Gabriel Cruz pide el voto de los jóvenes, de las mujeres, de los mayores, pedimos el voto en defensa de Huelva, de nuestros proyectos, de nuestras aspiraciones». Porque, como ha afirmado en el acto con la vicesecretaria general del PSOE, «con la derecha, Huelva no va a tener agricultura, no va a tener industria, ni turismo, ni cultura, no va a tener crecimiento económico y social, no va a tener presente ni futuro».

Ha animado, finalmente, a acudir a las urnas este domingo para "doblarles el pulso a las encuestas, vamos a ganar las elecciones, vamos a gobernar España".