María Antonia Peña espera que el Grado en Medicina llegue a Huelva en 2024

En la celebración del acto institucional del 3 de Marzo, la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha querido poner sobre la mesa "una gran demanda social de la ciudadanía de la provincia", el Grado en Medicina.

En este sentido, durante la ceremonia del Día de la Universidad, ha pedido al Secretario general de Universidades, Ramón Herrera de las Heras, "que nos ayude a implantar en Huelva la titulación de Medicina. No podremos hacerlo solos. Y este, se lo garantizo, no es solo un deseo académico y universitario: es, sobre todo, una demanda colectiva de Huelva, que, casi a diario, se siente desatendida y relegada en inversiones por los gobiernos de todos los colores". Así, ha asegurado, "debemos tener la titulación de Medicina, pero no a costa de seguir manteniendo carencias estructurales. Tenemos que estabilizar la plantilla. Esa es la prioridad número uno”.

Sobre la puesta en marcha de la nueva titulación, Peña ha explicado que "estamos trabajando en el ámbito académico con el horizonte de que podamos tenerla en el curso 2024/2025”, si bien no todo depende del ámbito económico, pues "el reto es ver de dónde obtenemos la financiación para construir el edificio”, ha añadido.

Unas reivindicaciones que, según la rectora, "pide la misma ciudadanía que, un 3 de marzo, inundó las calles para reclamar una universidad y que ahora, 35 años después, tiene también derecho a verla crecer".

Por su parte, Herrera, ha reiterado el "máximo" compromiso de la Junta con la implantación del grado de Medicina, al tiempo que ha anunciado la autorización de una nueva oferta de empleo público con 22 plazas para personal docente e investigador de esta institución académica.