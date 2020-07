“Firmo 300 multas al día de reincidentes que se saltaron el confinamiento”

Manuela Parralo lleva a Huelva en su ADN y le gusta presumirlo. Por eso un cargo como el que ostenta la hace feliz, lo transmite en cada una de las palabras que despacha en esta primera entrevista que concede tras la crisis sanitaria del coronavirus. El brillo de los ojos nunca engaña. Socialista hasta la médula, reconoce que Felipe González fue su referente pero "ya no, ahora ha sido cambiado por Pedro Sánchez".

–El 28 de junio se cumplieron dos años de su llegada a la Subdelegación. ¿Qué balance hace?

–Ha sido un cúmulo de experiencia, de trabajo plagado de gestiones pero siempre manteniendo la ilusión por colaborar con las demás administraciones para que salga bien parado este territorio al que tanto quiero. Para mí es un honor representar al Gobierno de España en Huelva.

–¿Qué es lo más gratificante del desempeño del cargo?

–Lo más es la coordinación y la colaboración que he logrado tener entre administraciones, que la he encontrado, y con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, absolutamente leales y ejemplares en su trabajo. Y luego también algunos éxitos pequeñitos que hemos obtenido de algunas gestiones que hemos desempolvado, como el darle la concesión a El Fresno de 499 hectáreas, que devolvió la seguridad jurídica a los regantes. Lo que llevaba siete años enquistado lo conseguimos poner en marcha en 18 días.

–¿Y dónde están las sombras?

–En las gestiones que pones mucho empeño en realizar pero en las que te topas con la gran máquina administrativa, que lleva otro ritmo diferente. Y eso en algunos momentos me exaspera.

–¿Cuáles son esas gestiones?

–Pues las que van más lentas, como el AVE o el ancho de vía, el CEUS o el túnel de San Silvestre. Son proyectos importantes para Huelva que necesitan un poco más de tiempo.

–¿Ha sido la pandemia la etapa más delicada de su mandato? ¿En qué ha acertado del Gobierno central?

–Desde que llegué he tenido que gestionar tres procesos electorales, lo cual te marca. Pero los meses de la pandemia han sido frenéticos, de un trabajo absoluto de prácticamente 24 horas. Hemos tenido muchas reuniones, al menos dos veces por semana con la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento, la Policía Nacional, la Guardia Civil o los jefes de la Policía Adscrita y de la Policía Local de Huelva. Han sido muy fructíferas en un ámbito de coordinación interesante y positivo.

–¿Dónde cree que ha flaqueado más el Estado?

–Creo que sobre todo al principio. En primer lugar porque no sabíamos muy bien a qué nos estábamos enfrentando. A posteriori es muy fácil decir que teníamos que haber iniciado antes la fase de estado de alarma o el mando único, tan criticado pero que si no se hubiera activado no estaríamos en la situación actual. Creo que el Gobierno ha hecho un ejercicio de responsabilidad y de trabajo extraordinario. Y de coordinación, que no es fácil. A lo mejor no soy objetiva. Lógicamente habrá habido lagunas, pero estamos menos mal por haber estado en manos de este Gobierno.

–La crispación y la polarización se han acentuado. ¿Qué se puede hacer para rebajar la tensión?

–Creo, sinceramente, que la oposición no ha estado a la altura. No voy a mencionar ninguna sigla, pero creo que debería haber apoyado más al Gobierno en unas circunstancias tan extremas. Cada uno allá con las consecuencias que pueda conllevar, porque creo que la ciudadanía toma nota. Esa agresividad, esos insultos, esas fake news que han corrido por las redes creo que han perjudicado claramente no al Gobierno, sino a la gestión de una situación tan sensible. Cuando surge la pandemia la prioridad en los temas cambia. Nos encontramos con que si yo antes me estaba ocupando de la costa, los regantes o del tren, pues resulta que todo pasa a un segundo o tercer lugar porque lo principal es la salud y la seguridad de las personas. Y eso debería de haber conllevado un alto grado de colaboración por parte de la oposición.

–¿Qué iniciativas se han impulsado desde la Subdelegación durante la etapa más difícil de la pandemia?

–Desde aquí hemos tenido una respuesta directa a la ciudadanía. Ha habido miles de llamadas, miles de correos electrónicos directos preguntándonos sobre la normativa, que iba cambiando cada fin de semana. Hemos hecho cuatro grandes repartos de mascarillas. Hemos actuado con las Fuerzas Armadas, tanto las terrestres como la UME han estado en Huelva y han hecho cerca de 100 actuaciones. A veces te llegaba el servicio del día siguiente a las tres de la mañana y había que avisar a los alcaldes. Pero ha sido positivo.

–Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han estado en primera línea de fuego. ¿Cómo valora su labor?

–Con un 10. Hay una relación aquí entre la Policía Local de Huelva, la Nacional y la Guardia Civil muy estrecha y profesional. Y hemos ampliado esa colaboración con las policías locales. La Policía Adscrita a la Junta también ha ayudado muchísimo. Llevar la coordinación de todo no ha sido fácil, pero se ha hecho.

–El plan especial contra el narcotráfico del Estrecho se amplía y se refuerza en Huelva.

–Ya estábamos incluidos en ese plan, que se inició en agosto de 2018. Ahora se ampliará por 18 meses más, con un presupuesto adicional de 48,2 millones de euros que se van a utilizar para operaciones especiales. Nuestra costa en 2007 ó 2008 registraba más entrada de droga que ahora. La Policía Nacional ha aprehendido en estos dos últimos años, entre hachís y cocaína, 27 toneladas; la Guardia Civil, prácticamente 59 toneladas. Pero entre 2007 y 2009 se aprehendían hasta 65 toneladas por año. Así que hemos bajado muchísimo. Es decir, que poner el foco en el Campo de Gibraltar no ha supuesto que haya más droga en nuestra costa, sino que nos hemos beneficiado.

–Los continuos golpes a los traficantes han asfixiado a las bandas en los últimos tiempos.

–Ha habido dos golpes importantes como las operaciones Colón o Moby-Dick, que venían ya trabajándose desde hace más de un año. Los investigadores hacen un trabajo para coger a los malos muy eficiente. Pero también se hace una gran labor contra los robos o ayudando a las víctimas de la violencia de género.

–¿Cree que las víctimas de las agresiones machistas han sufrido más durante el confinamiento?

–Ha debido ser especialmente duro. Pero hemos tenido una mayor constancia de que había problemas al final del confinamiento. Quizás porque el maltratador, al tenerla controlada, se tranquiliza un poco más. Pero cuando hemos empezado a pasar de fases ha habido un aumento de denuncias.

–Preocupan en la capital los okupas del Molino.

–En Macías Belmonte hemos conseguido ponernos en contacto con el dueño del inmueble para que denuncie, porque son esos los pasos que hay que seguir. Ya está en un juzgado. Sin una orden judicial no se puede proceder a ningún desalojo, esa es la realidad. Entiendo que una vecindad como el Molino de la Vega, tan tranquila, lo esté pasando regular. Ahora mismo hay un coche de Policía Local las 24 horas del día en la zona y se están haciendo continuos controles.

–¿Qué hará el PSOE si finalmente Ignacio Caraballo se sienta en el banquillo de los acusados por el caso Aljaraque?

–Sinceramente, me está haciendo una entrevista como subdelegada del Gobierno, que es un cargo institucional. No tengo ningún cargo orgánico y no quiero meterme en esas cuestiones.

–No obstante, ¿cree que Caraballo debería dar un paso al lado?

–Vuelvo a insistir. Actualmente es el secretario general del PSOE de Huelva y... no entro.

–Cambiemos de tercio. ¿Qué se está haciendo desde el Estado para impulsar el CEUS?

–Se han impulsado varias reuniones, la última un poco antes de la pandemia. Sobre la mesa se puso la necesidad de materializar este proyecto, que en principio es interesante para la provincia. En este momento se está en proceso de materializar la compra de los terrenos, que ya Moguer ha puesto a disposición del INTA, para que se puedan empezar las obras lo antes posible. Tendría que ser ya, en septiembre u octubre para que no caduque la Declaración de Impacto Ambiental. La predisposición era muy buena por parte del Estado y la Junta para ver de qué modo distribuir la contribución económica, de dónde sacar los fondos... Esperemos que llegue a buen puerto.

–Huelva tiene la sensación de que está un poco dejada de la mano del Gobierno. ¿Puede mencionar un proyecto que vaya a venir ya a la provincia y que demuestre lo contrario?

–Me sorprende que durante tantos años hayan estado tantos proyectos aparcados y que de pronto, cuando llega Pedro Sánchez, todo el mundo los quiera para ayer. Eso no puede ser. Es cierto que aquí ha habido muy poca inversión durante mucho tiempo, por ejemplo las ferroviarias. Adif y Renfe se han encontrado con un parque de trenes muy obsoleto.

–Los de Huelva son los peores.

–No están como debieran o como me gustaría. Hemos logrado que se mantenga la línea de Jabugo este año, un compromiso del Gobierno con la España vaciada. A mí, como onubense que pago los impuestos igual que un madrileño o un catalán, también me gusta recibir las compensaciones del estado del bienestar. Huelva está careciendo de muchas infraestructuras que necesitamos, pero entiendo que en los dos años que llevamos se está haciendo un esfuerzo.

–¿Qué hay del AVE?

–El estudio informativo ya está en Transición Ecológica. Ha pasado el periodo de alegaciones y ya está listo para la autorización ambiental. Vamos a hacerle un seguimiento. No podemos seguir con el ancho de vía ibérico y tardar hora y media en llegar a Sevilla.

–¿Qué novedades hay para el túnel de San Silvestre?

–Es una infraestructura absolutamente necesaria y que está declarada como Bien de Interés General. Tiene un compromiso absolutamente firme por parte del Estado para que la obra se lleve a cabo. ¡Con fondos públicos! No con fondos privados. Es importantísima y necesaria para que luego se pueda desarrollar la Ley del Trasvase.

–¿De qué plazos hablamos?

–Ahora mismo los desconozco. Estamos a la espera de unos presupuestos. ¡Estamos todavía funcionando con los presupuestos de Montoro! Pero estoy segura de que el túnel de San Silvestre estará en los próximos presupuestos.

–¿Cuántos pozos ilegales que afectan al acuífero de Doñana se han cerrado hasta la fecha?

–Pues 116 en el verano de 2019 por ejecución forzosa. De manera voluntaria los regantes de El Fresno clausuraron 300. Ahora se está tramitando la regularización de 318 hectáreas más de El Fresno. Cuando eso ocurra, llegaremos a cerrar hasta 450 pozos. El trabajo que se ha hecho en torno a una solución duradera y sostenible, cumpliendo con el compromiso adquirido con el sector agrario y asegurando sus cosechas, el mantenimiento del empleo y, al mismo tiempo, preservando el entorno.

–Seguimos teniendo a unas 7.200 temporeras marroquíes bloqueadas en Huelva. ¿En qué situación están estas mujeres?

–Este año la situación ha sido inédita y ha sido un año especialmente duro para ellas. El trabajo en el campo ya es duro. Si a eso le añadimos el confinamiento, la mayoría de ellas quiere volver. Hace unos días estuvo aquí la secretaria de Estado y estamos en contacto directo con la Embajada de Marruecos y con el cónsul de Andalucía. Les estoy comentando la necesidad que tienen de ayuda económica para su manutención. Los empresarios les han garantizado el alojamiento. Hemos conseguido que las más vulnerables se hayan ido: el 11 de junio se fueron siete mujeres y cinco bebés y el 27 de junio se fueron 78 mujeres y 18 bebés. De las que se marcharon, dos de ellas son enfermas terminales. El resto se irá en cuanto Marruecos reabra la frontera.

–Pero no hay fecha.

–No la tenemos. Estamos en manos de Marruecos, que también tiene sus protocolos para el retorno. Estamos en una situación de indefinición que lógicamente pone nerviosa a las mujeres.

–Se ha planteado alguna salida para las personas que malviven en los distintos asentamientos chabolistas de la provincia?

–Es una asignatura pendiente que tienen, en primer lugar, los entes locales, porque los asentamientos están en término municipal de Lepe, Palos, Lucena, Moguer. Y de la Junta de Andalucía. Desde el punto de vista de la seguridad y del humanitario, también del Gobierno central en última instancia. Hemos ayudado en el reparto de alimentos que ha habido durante la pandemia. Han llegado fondos sociales a los ayuntamientos. No es de recibo que las personas vivan de esa manera, así que habrá que buscar y explorar las vías necesarias para que esto no se repita.

–En esta nueva normalidad parece que se ve relajación en la ciudadanía. ¿Teme algún brote?

–Debemos mantener las precauciones. Ya está habiendo rebrotes, como el de Lepe que está más que controlado. Pero creo que no vamos a tener que volver al confinamiento, eso espero.

–¿Cuánto cree que tiene de incidencia en la baja prevalencia de la Covid-19 las deficientes comunicaciones de la provincia?

–No sé si hay una relación causa-efecto real, pero qué duda cabe que esta es una provincia menos transitada que Madrid, por ejemplo. Tenemos un número bajo de habitantes y esta ubicación geográfica nos ha servido en este caso. Es una opinión personal, no verificada científicamente.

–¿Han impuesto muchas multas durante el confinamiento?

–Muchísimas. En pleno confinamiento estábamos con servicios mínimos del personal, pero ya se está actualizando todo y afloran los procedimientos sancionadores. Firmo unas 300 al día. La mayoría por ser reincidentes saltándose el confinamiento.