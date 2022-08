Manuel Andrés González muestra su "preocupación" por las "consecuencias" de la inflación en Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha mostrado su "preocupación" por la subida de la inflación y "sus consecuencias" en algunos de los sectores productivos de la provincia".

En una entrevista, el líder de los populares onubenses ha incidido en "los efectos" en el sector primario con la subida del gasoil, pero "también la bajada de los precios agrícolas, pero su subida al entrar en la cadena de supermercados supone un agravio para la provincia, que es meramente ganadera, pesquera y agrícola".

"Por ello, desde el PP estamos muy preocupados por esta situación económica a la que nos ha abocado también el Gobierno de España, ya que lanza muchos balones fuera, pero pocas medidas concretas para paliar esta crisis", expresa.

Al respecto, González ha subrayado que Juanma Moreno, "que es muy consciente de ello", y su Gobierno "se ha adelantado a la que nos puede venir encima después del verano" y ha anunciado "una serie de medidas de rebajas fiscales de bajada de impuestos para aliviar y hacer la vida más fácil a los ciudadanos".

"Le pido al señor Sánchez que tome ejemplo de Juanma Moreno y, lejos de poner excusas, que es lo que hace habitualmente, se dedique a lo que tiene que hacer que es adoptar medidas concretas sobre la mesa para aliviar la situación por la que estamos pasando", ha aseverado.

Por otro lado, el popular también se ha referido a la industria como un sector "primordial" para el desarrollo de la economía de la provincia y "por fortuna, hablar de ello en Huelva es sinónimo de medio ambiente, porque son muchas los requisitos y exigencias que las empresas tienen que cumplir para que no dañen el entorno".

"Me siento muy orgulloso de los gestores de la industria en la provincia porque no solo están ayudando al desarrollo económico, sino que están apoyando a la Universidad y a los jóvenes. Además, hacen economía verde, por lo que tenemos que respaldar y mimar a las empresas de este sector para que no vayan", ha subrayado.

No obstante, el popular ha asegurado que "las administraciones tienen la obligación, como hace Juanma Moreno, de vertebrar y encauzar medidas que apoyen en los momentos complicados, como los actuales, a la industria y al resto de sectores productivos".