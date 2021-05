Manuel Andrés González: “Huelva capital contará con una candidatura ganadora en 2023”

Manuel Andrés González se presenta en solitario el próximo 22 de mayo a la cuarta reelección como presidente del PP de Huelva, cargo que ostenta desde noviembre 2008, cuando por primera vez contó con el apoyo de los militantes, los mismos que trece años después continúan confiando en él para dirigir el proyecto del Partido Popular en la provincia.

–Preside el PP desde 2008, ¿con qué ánimo se presenta a esta reelección?

–Me presento con las mismas ganas que lo hice en 2008.Todavía quedan cosas por hacer en Huelva, pero sí que es cierto que ahora tenemos una nueva ilusión en la provincia, ya que contamos con un gran aliado en el gobierno de Juanma Moreno, que nunca antes había existido. Desde que Juanma Moreno está al frente de la Junta de Andalucía ha habido un impulso importantísimo en todos los ámbitos de la provincia de Huelva. Todas las consejerías están invirtiendo en la provincia como nunca se ha hecho y esto me lleva a trabajar con más ilusión todavía por mi provincia, ahora contamos con un gobierno amigo en la Junta.

–Ha a obtenido más de 1.600 avales para su candidatura, ¿qué significa para ud. contar con tanto apoyo tras 13 años?

–No tengo más que palabras de agradecimiento hacia todos los militantes por las muestras de apoyo. Como bien has dicho solo necesitaba los 75 que dictan nuestras normas y nos hemos encontrado con 1.632. Incluso en esta ocasión he superado el número de avales que conseguí hace cuatro años y eso lo que me hace es ilusionarme más si cabe con este proyecto.

–¿Se podría decir entonces que el PP de Huelva es un partido unido?

–Absolutamente. Si de algo me congratulo y estoy satisfecho es de que nuestro partido camina unido, con discusiones internas como tiene que haber por el bien de nuestro partido, porque hay distintas formas de ver la vida pública, pero después de eso contamos con unidad absoluta a la hora de afrontar el trabajo diario

–¿Qué balance haría de su gestión al frente del PP de Huelva?

–Mi balance es positivo. Hay que tener en cuenta que los mejores resultados de la historia de nuestro partido en la provincia de Huelva se han producido bajo proyectos que yo he capitaneado, por supuesto gracias al equipo que me ha acompañado en cada una de mis etapas al frente del partido, los diferentes alcaldes de la provincia y los militantes y simpatizantes de cada municipio.

Pero todavía tenemos cuestiones pendientes como es la implantación territorial del PP en algunas comarcas de la provincia y ese es mi principal objetivo a cumplir desde un punto de vista interno en la próxima etapa, que comenzará tras el congreso del 22 de mayo: la plena implantación en toda la provincia.

–¿Cuáles son sus proyectos para los próximos cuatro años?

–Para los próximos cuatro tenemos dos líneas de actuación. Los proyectos que queremos desarrollar a nivel interno, como es la implantación de nuestro partido en aquellos municipios onubenses donde actualmente no contamos con representación, ya que entiendo que es importante que nuestro partido esté en todos los pueblos de la provincia para pode escuchar las demandas de los ciudadanos.

Por otro lado, en clave provincial, por desgracia en Huelva queda mucho por hacer. Ahora que la Junta de Andalucía está solventando los muchos problemas históricos que ha tenido la provincia, por ejemplo en materia sanitaria o educativa, se notan todavía más las carencias que vienen de la mano de gobiernos socialistas.

Por tanto, en estos cuatro años vamos a seguir reivindicando y tratando de encontrar soluciones a problemas tan importantes como los que afectan a los agricultores en el caso del Trasvase del Condado o la ejecución del Túnel de San Silvestre; la llegada del AVE a Huelva, que desde que están Pedro Sánchez llegó a la Moncloa ya no se oye ni a al alcalde de Huelva ni a la presidenta de la Diputación exigir nada al respecto; la finalización de la obra de la presa de Alcolea, que la comenzó Rajoy y que está parada y no se ha vuelto a retomar. Hay que exigirles que las lleven a cabo cuanto antes y en eso vamos a estar.

–Respecto al equipo que le va a acompañar, además del cambio de Secretario General, ¿se van a ver más caras nuevas?

–Seguro. Mi intención es conformar un grupo de personas en el que se unifique la experiencia de algunas personas que llevan tiempo en el partido con la ilusión y las perspectivas diferentes que puedan aportar las nuevas personas que incorporaremos a la dirección provincial del partido.De esos nuevos fichajes ahora mismo no puedo adelantar ningún nombre, solo el ya anunciado del nuevo Secretario General, José Enrique Sánchez. Una persona que conoce perfectamente el partido porque fue presidente de Nuevas Generaciones, ahora mismo es Senador y siempre ha ostentado algún cargo orgánico dentro del PP de Huelva, por lo que conoce la idiosincrasia de esta formación a la perfección.

–Antes ha nombrado a los alcaldes, ¿qué papel desempeñan los alcaldes Populares en la gestión interna del partido?

–Para mí son el espejo en el que tengo que mirarme todos los días. Si por algo se caracterizan los alcaldes del Partido Popular en Huelva es por la honestidad, la magnífica gestión que desempeñan cada día y por la cercanía al ciudadano, las tres premisas para mí fundamentales en cualquier servidor público.

–En general, los últimos resultados electorales no han favorecido al PP en Huelva, ¿cuál cree que puede haber sido la causa?

–Sin duda alguna la diversificación del voto de centro derecha. Esto por ejemplo lo hemos visto claramente en la capital. Allí se presentaron a las elecciones de 2019 cinco formaciones políticas del ámbito del centro derecha, por lo tanto el voto se tuvo que dividir entre cinco. Sin embargo, esto no pasaba en los partidos de izquierda, donde no concurrían tantas formaciones políticas. Y esto es algo que ha pasado en las últimas elecciones pero no solo en la provincia de Huelva, ha pasado en toda España.

–Habla de Huelva capital, quizás uno de los casos más significativos en este sentido, ¿cómo está la situación actualmente?

–Si por algo estoy contento es por el trabajo que están desarrollando los cuatro concejales con los que cuenta el Partido Popular en Huelva. Están todos los días a pie de calle y oyendo a los ciudadanos, que es lo que tenemos que hacer los políticos, dejar los despachos y salir a escuchar los verdaderos problemas de la gente. Por tanto, el objetivo que tenemos desde la dirección del partido es conseguir que a partir del 2023 la capital vuelva a estar gobernada por el PP, porque, por desgracia, desde que Gabriel Cruz está al frente se nota la dejadez absoluta.

–Y de cara a 2023, ¿pretenden confiar en el mismo equipo?

–Todavía es pronto para valorar eso, pero yo tengo confianza absoluta en todos los afiliados de la capital y tenemos mimbres más que suficientes para hacer una nueva candidatura ganadora de cara a 2023. Deshojar la margarita de quien va a estar y quien no carece de sentido ahora.

–¿Cuáles son los proyectos que considera imprescindibles para la provincia?

–A nivel nacional, principalmente, la llegada del AVE a Huelva, fundamental para la diversidad económica de la provincia, desde un punto de vista del turismo, de la economía general de Huelva y como despegue para la provincia. Fundamental es también la obra del Túnel de San Silvestre y con posterioridad la ejecución del trasvase del Condado, porque la agricultura es un pilar clave de la economía onubense, junto con la pesca, a la que ahora por fin se les escuchan sus demandas. Por otro lado, está el proyecto Ceus, al que ya la Junta ha dado prioridad con el desbloqueo de la situación administrativa en la que se encontraba, así que estamos a la espera de que el Gobierno de España ponga sobre la mesa el dinero suficiente para que, junto a la administración andaluza, se pueda por fin culminar este proyecto, importantísimo para la economía onubense.

–Han pasado más de dos años desde que Juanma Moreno llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía, ¿en qué ha beneficiado a Huelva?

–El Gobierno del Cambio ha beneficiado en todo a Huelva. Si hablamos de materia sanitaria, no hay pueblo de la provincia en el que no se haya mejorado alguna infraestructura sanitaria. Por citar algunos ejemplos, el nuevo centro de salud de Gibraleón, la ampliación del de Cartaya, de Lucena del Puerto, el futuro centro de Galaroza, la ampliación del de Calañas, el de Isla Chica, cuya inauguración es inminente, el concierto con el Hospital Virgen de la Bella hasta que el Hospital de la Costa sea una realidad, además de las inversiones realizadas en los tres hospitales de referencia de la provincia como son: el Juan Ramón Jiménez, el Infanta Elena y el de Riotinto.

Si hablamos de educación, tenemos como ejemplo el nuevo colegio de Pescadería, así como la rehabilitación del IES La Rábida y del Alto Conquero, en la capital; el nuevo instituto de Lepe, la ampliación del Pérez Mercader en Aljaraque, o el colegio Manuel Siurot en La Palma, por citar algunos.

En lo que respecta a las infraestructuras, no hace falta más que pasear por el puerto de Ayamonte o por el puerto deportivo de El Terrón; o las obras en la carretera que une Santa Bárbara de Casas con Cabezas Rubias, arreglos de caminos rurales en prácticamente todos los pueblos que los solicitaron.

En Cultura, la apuesta por el nuevo Museo Arqueológico, las subvenciones que se han dado a las hermandades, la restauración de la barbacana de la muralla de Niebla, etc.Y esos son solo algunos ejemplo para certificar que en estos dos años absolutamente todas las consejerías están apostando por Huelva.

–Después de los resultados electorales de Madrid, parece que el PP está recuperando la confianza de los ciudadanos, ¿cree que ese resultado es extrapolable al resto de España?

–No me cabe la más mínima duda. Este es el resultado de una dejación de funciones total por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. España está pasando por un momento muy complicado, tanto sanitario como económicamente, y necesita de un gobierno fuerte y con un líder potente, con las ideas claras y con las soluciones a los problemas de los españoles, y esos requisitos los cumple exclusivamente Pablo Casado, quien estoy convencido que en cuanto se convoquen elecciones a nivel nacional se va a convertir en el próximo presidente de todos los españoles.

–Y en Andalucía, ¿usted sería partidario de un adelanto electoral?

–No, pero no porque no le interese ni a Juanma Moreno ni al Partido Popular, ya que las encuestas avalan la gestión que se está realizando. Pero por encima de todo, y el presidente lo ha dicho claramente, están los intereses de los andaluces y ahora mismo lo que les interesa no es hablar de elecciones, si no hablar de vacunas, que salgamos de esta crisis sanitaria y cuanto antes podamos empezar a ver recuperación económica. Lo que sí estoy convencido es que cuando se produzcan esas elecciones, los ciudadanos van a saber agradecer todo el trabajo y la buena gestión con miles de votos para poder afianzar su liderazgo en Andalucía.

–Venimos de un año muy complicado a causa de la pandemia ¿qué medidas de recuperación considera más urgentes?

–Pues básicamente las que está poniendo en marcha Juanma Moreno, quien antes incluso de que finalice la crisis sanitaria, ya se está anticipando y adelantando para salir de la económica. Con ayudas directas a los empresarios y autónomos, que son los generadores de empleo y riqueza. También con la bajada masiva de impuestos que se está llevando a cabo en Andalucía. Ya hubo una primera ola al principio de esta legislatura, con la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, con la reducción del tramo autonómico del IRPF, con la bajada en el impuesto de trasmisiones patrimoniales, una serie de medidas a las que hay que sumar la eliminación de la burocracia para facilitar que los inversores vengan a Andalucía.

–Por último, ¿cómo definiría a los onubenses?

–Los onubenses son principalmente personas empáticas y solidarias con los que menos tienen. Emprendedores al cien por cien y con una gran capacidad de trabajo, algo que les permite aprovechar como nadie los recursos naturales.