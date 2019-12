Man o Matic dejará por Navidad una obra en el solar del antiguo mercado de Huelva

Nuevas obras para el espacio museístico al aire libre creado en torno al solar del antiguo Mercado del Carmen por el artista onubense Adrián Pérez, más conocido como Man o Matic. A Our Paradise, que incluyó el autor en la colección a finales del pasado mes de agosto, se unirá otra, que indicó que hará por Navidad.

Señaló que lleva cerca de una década trabajando en este céntrico lugar de la ciudad y que no va a dejar de acudir al mismo para plasmar sus creaciones, regalando de esta manera su arte a los onubenses y personas que visitan la ciudad.

Recalcó que “voy a seguir en el mundo del grafiti”. Apuntó en relación al solar de la antigua plaza de abastos, que “un espacio como ese tiene un interés especial, que se lo ha dado el valor de mi trabajo”, que tiene un gran número de seguidores. De hecho una de sus obras, Pure Love, que todavía se conserva, se ganó el reconocimiento del artista británico Banksy.

De las más de veinte pinturas que conformaban la colección original quedan menos de la mitad. Algunas fueron objeto de actos vandálicos, otras fueron borradas y otras sucumbieron a las inclemencias del tiempo. El artista recupera los muros que sirvieron de soportes a éstas para realizar otros trabajos.

Pérez subrayó que “nunca he seguido normas, intento buscar la autenticidad”, por lo que cree que este espacio “hay que dejarlo legítimamente a los que trabajamos duro para conseguir cosas que benefician a los demás”. Recalcó que “tengo ideas para desarrollar en ese espacio”, lo difícil “es conseguir tiempo”, ya que los proyectos que tiene se lo imposibilitan.

Cuenta con proyectos en el exterior, pero también “sigo pintando obra propia y personal y hay clientes que me encargan acciones artísticas”.

Sus obras, de gran realismo, están cargadas de mensaje. Su nueva etapa se caracteriza por un mayor colorido. En Our Paradise, en la que se puede ver un flamenco, sobre un fondo rosa, y alrededor del mismo la palabra cáncer, en la que la letra e se convierte en el número 3, el autor denuncia “los graves problemas de cáncer existentes en el triángulo conformado por Huelva, Sevilla y Cádiz” y apunta a la industria como “una parte importante” de la causa “de que haya tantos casos de cáncer”.

Pérez incidió en que aunque Huelva “es un paraíso se da esta situación, gente afectada de cáncer y no es muy normal. Todos tenemos casos en la familia, amigos y no me resulta nada normal”.