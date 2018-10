La Magna no anima las reservas

Es difícil de detectar la reserva hotelera en la capital con el motivo expreso de la celebración rociera del encuentro Rocío de Amor y Caridad. "Algunos hoteles sí están poniendo algunas reservas de grupos o individuales", aunque estas últimas son más difíciles de cuantificar, explica a Huelva Información el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba. Es una información que no llega de una manera general en el ámbito hotelero de Huelva, sino sólo en algunos hoteles. Según la opinión de Rafael Barba, el 10-12% de las reservas pueden ser influenciadas por la celebración de la Magna Rociera. Un rosario, una misa pontifical y una procesión son los actos centrales que se desarrollarán durante los días 2 y el 3 de noviembre.

La estimación de los organizadores del evento, señalada en la presentación del mismo, apuntaba a la presencia de 80.000 personas en Huelva para vivir de primera mano este histórico momento que reunirá a treinta hermandades rocieras. Aun así, en cuanto a la ocupación hotelera expresa por esta celebración, parece que no eleva en gran cantidad los porcentajes estimados.

"Parece ser que no ha tenido mucha influencia. Que no vienen grupos con motivo de este tema", señala también el secretario del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, Javier Albea. También advierte que en reservas individuales es complicado conocer si realmente los turistas vienen por el encuentro rociero o sin embargo llegan a Huelva para disfrutar de otras ofertas que tiene la capital durante estos días del puente de Todos los Santos. Hay que tener en cuenta que la llegada de las hermandades filiales de la provincia no tiene por qué traducirse en pernoctaciones, ya que, sobre todo en el caso de las más cercanas a Huelva, los visitantes podrían llegar y volver a sus lugares de origen el mismo día de los actos.

No obstante, el 2 y el 3 de noviembre serán los días en los que se congreguen más personas en torno a la celebración rociera. El viernes se desarrollará un rosario por las calles céntricas de la capital a las 19:00 y el sábado se celebrará una misa pontifical a las 16:00 seguida de una procesión.