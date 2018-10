La Magna Rociera contará con 30.000 personas en los cortejos

Los presidentes de las hermandades rocieras de Huelva y Emigrantes, Antonio Sánchez de Piña y Fernando Ramírez, respectivamente, esperan una masiva participación de devotos y público en general en los actos de la Magna Rociera, que se va a celebran en Huelva los próximos días 2 y 3 de noviembre bajo el lema Rocío de amor y caridad. Surge como acontecimiento rociero en el Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío y el 25 Aniversario de la Visita apostólica de San Juan Pablo II a la Diócesis onubense.

Aseguran que ahora están recogiendo los frutos de aquellas primeras reuniones del pasado verano, que "resultaron frías hasta que todo el mundo entendió el proyecto y, a partir de ahí, se han desvivido; tanto que ahora lo que nos plantean es que este vínculo nacido entre las hermandades rocieras de Huelva debe mantenerse", señala Antonio Sánchez. Se rescató un antiguo proyecto que había intentado poner en marcha hace años el actual hermano mayor de Huelva, Carlos Luis Quintero. Entonces no prosperó y ahora sale adelante ilusionando a todos. La primera en apoyarlo fue la Hermandad Matriz, cuyo presidente, Juan Ignacio Reales, ofreció su respaldo y el de su junta de gobierno. Los organizadores destacan el apoyo que tienen desde el primer momento del obispo de Huelva, José Vilaplana Blasco, quien "no sólo vio acertado el proyecto, sino que nos animó a que lo pusiéramos en marcha, porque iba a ser importante para nuestra Diócesis", señala Sánchez de Piña. Es cuando se nombra una comisión en la que participan 17 personas de diferentes hermandades, no sólo de Huelva y Emigrantes, sino de Gibraleón, Isla Cristina y Almonte. "La verdad es que están todos trabajando con muchísima ilusión, en las hermandades tenemos a grupos de colaboradores que están pendientes a que se les diga qué tienen que hacer", señala Fernando Ramírez.

Es el hecho rociero más importante de los celebrados hasta ahora en Huelva"

Cuentan, además, con una comisión de seguridad y logística que la coordina Luis Albuquerque, que se encarga de los actos en la calle, tanto del rosario, como de la misa y la procesión de las carretas con los simpecados.

Muchos son los frentes que deben atender y los flecos que resolver de coordinación y de finanzas, que no es nada fácil. Se reconoce que hay hermandades pequeñas a las que no les resultó fácil buscar los recursos, pero los encontraron echándole imaginación. Mientras, a aquellas que no pudieron se les echa una mano en algunas cosas. Así, se pone como ejemplo que los carreros se ofrecen para participar sin cobrar, lo mismo que la disposición de animales para las carretas.

Cuentan, además, con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva para la infraestructura logística, así como la disposición de las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía Nacional como la Local.

Se espera que cada día puedan participar unas 80.000 personas, de ellas 30.000 formarán parte de los cortejos en las distintas hermandades que acuden a este acto hasta el número de 30, incluida la Hermandad Matriz de Almonte. Desde la provincia se han fletado cerca de un centenar de autobuses, lo que hace que ya no se disponga en Huelva de ninguno para alquilar. Se espera que también acudan rocieros de las provincias de Sevilla y Cádiz, desde donde tienen constancia en la organización de la llegada de autobuses, que dispondrán de una bolsa de aparcamientos en la Universidad de Huelva y en la zona de Pescadería.

Fernando Ramírez se muestra ilusionado con el encuentro de hermandades rocieras de la Diócesis. Asegura que "es el hecho rociero más importante de los realizados hasta ahora en Huelva y no sabemos si se repetirá otro de estas características". Un argumento que avala al decir que "vamos a contar con las 24 hermandades de la provincia, más tres de fuera de donde se organizaron con anterioridad encuentros rocieros y, además, es la primera vez que el Simpecado de Almonte estará en Huelva". Todas estas cuestiones hacen que, como dice Fernando Ramírez, "nos sintamos más que satisfechos y orgullosos, por el trabajo realizado en tan poco tiempo". El presidente de Emigrantes resalta que "se está haciendo muchísimo, todo con cariño y con mucha fe, estamos convencidos de que va a resultar un éxito total".

Antonio Sánchez de Piña destaca que "de aquellas primeras reuniones se ha ido avanzando y hemos visto animarse a las hermandades, porque sabíamos que estábamos en un proyecto común, con los mismos anhelos, de que formamos parte de algo importante como es el mundo rociero, que somos una realidad en la Diócesis, que somos Iglesia".

Asegura que los onubenses les están felicitando, "porque no es fácil unir a tantas personas en un proyecto común y aquí lo estamos consiguiendo". Este encuentro ha ofrecido la oportunidad en las distintas reuniones mantenidas, así como en las charlas preparatorias, "para forjar grandes vínculos de fraternidad, estamos muy crecidos, sabemos que los rocieros podemos hacer grandes cosas". El presidente de Huelva dice que "eso nos une en la fe a la Blanca Paloma, que es nuestro nexo de unión y fraternidad".

Unos vínculos que, en opinión de los dos presidentes rocieros, deben mantenerse en el futuro en otras actuaciones que les haga presente en la Diócesis.