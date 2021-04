Un ser de Luz

Uno crece temiendo el momento en el que lo dejarán sus padres, pero con el paso de los años madura y lo admite como algo lógico en el devenir de la vida. Después se preocupa por sus hermanos, los siguientes en la escala del trascurrir del tiempo, pero tampoco se lo quiere plantear mucho por el temor a esa ausencia.

Y luego están esas marchas para las que uno nunca está preparado; esa familia elegida, esos amigos que se cuentan con los dedos de la mano que aterrizan en tu vida y te la cambian para siempre. Para la marcha de ellos nunca se está listo, por mucho que la hayas visto venir, que lo hayas pensado, que en la soledad de tus pensamientos nocturnos hayas intentado racionalizar el momento del adiós. Lo intentas, pero no es posible. Porque cuando esa marcha se produce el alma se te rompe por dentro y el vacío que te queda es el de una sima de una profundidad insondable. Así nos hemos quedado con tu marcha.

Cuando llegué a Huelva, solo, con los miedos del desafío y una familia cargada de pena e incertidumbre por un nuevo tiempo, tu mirada serena, tu tranquilidad y tu bondad nos allanaron el camino. Desde aquella noche en la que cenamos, supuestamente a escondidas, yo con mi cuaderno negro y tu con tus palabras, precisas, describiéndome la redacción, pluma a pluma, y la ciudad, personaje por personaje, supe que eras especial.

El tiempo no hizo más que refrendarlo. Con los días te convertiste en mi cómplice, mi confidente, la persona que con una mirada sabía lo que pensaba y lo que quería. Mi mediadora en los conflictos de redacción y mi terapia antiestrés en aquellas noches que acababan en el 1.900 entre gin tonic y pipas. Los dos con nuestra charla. Recuerdo esas cervezas con Yayi en las que siempre os enganchábais, por los chupetines de una y las publicidades de otra. Esos amagos de bronca que eran los únicos en los que la Vives sacaba ese genio que llevaba dentro y tan bien sabía ocultar.

Recuerdo el día en el que, a un mes del fiestón de nuestras vidas me dijiste “Tuto el bicho ha vuelto”. Y seguiste: “No te preocupes vamos a luchar contra él”. Y lo hiciste, vaya si lo hiciste. Con esa capacidad, ese espíritu, esa nobleza, esa integridad, ese saber estar siempre. No diré que fuiste un ejemplo porque no te gustaba oírlo, tu sólo querías normalidad, pero sí puedo decir que el vacío que nos dejas es inmenso.

Echaremos de menos esa mirada hacia arriba, esas cejas enarcadas, esa sonrisa picarona. Esas charlas sobre tus padres; tu Paqui, que es tu ángel de la guarda; tu hermano José Luis, el chico, que no paraba de caérsete de la boca; y tus adorados sobris. Añoraremos tu capacidad por estar siempre con el más débil, con el que más necesitaba tu cariño. Ese sexto sentido para saber estar en el momento y el lugar preciso.

Nos has dejado un enorme legado de amor, un compendio de cariño que tu Javi, “mi Javi” como decías, recogió el mismo sábado cuando al vernos tristes en casa nos trajo un helado para “subir el ánimo”. Ahí te vi en él, esa herencia de ser de luz que guiará nuestro camino.

Y mientras tanto, fea, pon a enfriar la cerveza, que la Yayi y yo llevamos el riojita para que al encontrarnos digas “¿que hashe feo?”. Y esperaremos juntos, entre risas, el vaso de agua fría que nunca llega porque “es que no hay manera”. Y eso sí que es una faena.