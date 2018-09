Luces y sombras de tres años de compromiso con la responsabilidad social

Esta semana el compromiso mundial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por la prosperidad global del planeta y sus habitantes ha cumplido tres años. El mundo se ha examinado y ha sacado mala nota. Y ustedes dirán, ¿quién se ha comprometido? Pues ni más ni menos que todos y cada uno de nosotros, representados en los ciento noventa y tres países que se dieron cita el pasado 25 de septiembre de 2015 en la sede de las Naciones Unidas. Ese día se aprobó en un hecho histórico la Agenda 2030 que incluye los 17 ODS con 169 metas y 300 indicadores. De números va la cosa, porque lo cierto es que en el balance del tercer aniversario hecho público esta semana, cero países parecen estar en el buen camino para conseguir cumplir esa agenda.

La primera lectura es evidente. Como sociedad, nos encanta planificar pero nos cuesta hacer. Y claro, como siempre compartimos en estas páginas, decir y no hacer no es responsabilidad social, porque además no funciona. Sirva un dato: el número de personas por debajo del umbral de la pobreza y que pasan hambre en el mundo ha aumentado por tercer año consecutivo.

La segunda lectura, una vez conocidas las tendencias, es que o los ricos ayudan a los pobres reduciendo su propio impacto sobre ellos, o mal vamos. Porque los países de rentas más bajas han avanzado bastante en los objetivos dirigidos a las personas -como erradicar la pobreza, el hambre o facilitar el acceso a la salud y a la educación de calidad, pero de momento no tienen ni pueden acometer los retos medioambientales o el desarrollo de infraestructuras por ejemplo. Por el contrario, los países de rentas más altas que ya no tienen problemas con esto último, han retrocedido o van demasiado lentos en los objetivos medioambientales.

Datos de una carrera por la vida que se desanda

Los 17 ODS persiguen tres objetivos básicos: erradicar la pobreza, proteger el planeta que nos permite vivir y asegurar la prosperidad universal con igualdad de oportunidades para todos. Grandes retos que más parecen sueños. Una utopía, que dirían muchos, pero un poderoso motor que diría el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien definía la utopía como el horizonte hacia el que nos dirigimos y que "nos sirve para caminar".

Así que justo para que los ODS no se queden en sueños y sirvan para caminar, cada uno de ellos se despliega en metas claras y específicas que deberíamos ser capaces de alcanzar poco a poco en el horizonte que nos marca la Agenda: el año 2030 para 169 metas en total.

Las metas a su vez -como buenas metas que son-, tienen definidos unos 300 indicadores que nos sirven para saber si estamos avanzando o no hacia ellas. Y ahí es donde el balance del tercer aniversario publicado en el "Índice ODS 2018" dice que vamos mal. España también.

Con críticas a lagunas documentales en los datos aportados por los diferentes países, el informe ha establecido de nuevo el ranking mundial como hizo en el segundo aniversario. España sigue sin cumplir íntegramente ninguno de los ODS -ningún país lo consigue-, pero lo preocupante aquí parece ser que hemos experimentado un retroceso en los objetivos que se refieren a la lucha contra las desigualdades. Nos hemos quedado en el puesto 25 con las puntuaciones peores en consumo y producción responsables, en cambio climático, vida submarina e innovación.

No sé si consuela o asusta que en esto hayamos adelantado a Estados Unidos, que en el periodo Trump ha descendido al puesto 35. Por lo demás no hay sorpresas en los extremos del ranking: a la cola siguen estando los países de renta más baja, como la República Democrática del Congo, Chad y la República Centroafricana, y en cabeza los de las rentas más altas como Suecia, Dinamarca o Finlandia.

Algunas conclusiones más en clave positiva

Esta semana, como era de esperar, hemos escuchado muchas voces de los distintos agentes sociales implicados en la Agenda 2030. Algunas con más volumen que otras, y más o menos críticas dependiendo del lado del que estuvieran, ONG o administraciones, pero ninguna ha podido sacar pecho.

Sin embargo, hay datos en toda esta maraña de voces, interpretaciones e informes de los informes que, a mí al menos, me hacen mantener la esperanza.

Por un lado, toda esta estrategia por la sostenibilidad de las administraciones a nivel mundial empieza a tener un reflejo cada vez más evidente en la estrategia del sector empresarial privado, que está considerando los ODS como guías de su propia Responsabilidad Social Corporativa (RSC). De hecho, en España destaca el esfuerzo de las empresas por encima del público, lo cual tampoco es que sea muy difícil, pero algo es. El siguiente reto son las pymes, porque aunque la RSC y los ODS les parezcan todavía lejanos y demasiado grandes, tienen mucho que decir y se están dando cuenta.

Por otro lado, y aún más esperanzador, está la sociedad civil. Soy yo y es usted que ha leído este artículo hasta aquí y ya sabe que hay todo un plan estratégico mundial en el que España está obligada a examinarse periódicamente, por si quiere recordarlo la próxima vez que lea un programa electoral y vaya a votar. Y también somos todos los que elegimos consumir de empresas que hacen eso que nos venden de forma responsable y en línea con el plan mundial.

Ya tenemos la hoja de ruta, tenemos las metas, tenemos propuestas de acciones y tenemos datos acumulados para saber si hacemos o no los deberes. Falta que hagamos los deberes todos a la vez.