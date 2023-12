Los onubenses llenan las administraciones de Lotería de Huelva el día previo al Sorteo de Navidad

A escasas horas del sorteo más esperado del año, el de la Lotería de Navidad, los loteros de Huelva ultiman las ventas en los que consideran, "días caóticos", con lleno absoluto en las administraciones. Lo cuenta a Huelva Información Carlos Márquez Cañadas, responsable de la Administración de Lotería Número 6 El Punto, donde hace tan solo unas semanas sonrió la suerte. El pasado 7 de diciembre caía el segundo premio de la Lotería Nacional. 60.000 euros por serie (6.000 euros al décimo), que fue a parar al número 40.582, vendido en esta emblemática administración que lleva más de treinta años al servicio de los onubenses.

"Y como la Lotería es algo mediático, todo lo que salga en la televisión, radio o prensa se multiplica por cincuenta", dice. Algo que ha hecho que estos días aumenten aún más las ventas. "En estas fechas abundan las carreras para comprar los últimos décimos, llegando a pasar unas 6.000 personas al día por aquí. Una auténtica barbaridad", dice el dueño.

Por suerte, "las ventas van remontando cada año", asegura, algo que celebran después del parón que hubo por la pandemia, cuando "bajaron las horas de trabajo, el volumen de negocio, muchas administraciones cerraron...pero por fin este año parece que se ve un poco más de repunte que el año pasado".

El balance total de las ventas no se conocerá hasta el mismo 22 de diciembre, ya que, según explica Antonio Delgado, delegado comercial de Loterías y Apuestas del Estado en Huelva, "se puede vender hasta el 21 de diciembre a las 22:30 de la noche".

La venta a través de terminal está en auge en los últimos años

Este año 2023 en Huelva la consignación de Lotería es de 20.842.000 millones, repartidos entre 528.763 habitantes, con una consigna de 39,42 euros por habitante. En décimos físicos, se traduce en un total de 104.210 décimos. "No siempre se venden todos los décimos físicos que se han consignado en la provincia ese año, pero puede pasar que el número de ventas supere al de la consigna", explica el delegado de Loterías. Esto ocurrió el pasado año 2022, cuando se recaudó 21.463.680 euros en total. Esto se debe también a la venta de números a través de la máquina en establecimientos mixtos. "La venta a través de terminal está creciendo bastante en los últimos años. Cada vez hay más gente que compra sus décimos a través de la máquina y no de manera física, sobre todo después de que hayan empezado a tocar tantos premios en esta variante desde el año 2010", explica Delgado.

Con todo, son muchos más los que eligen comprar décimos en el soporte tradicional, "por el carácter viajero tradicional que tiene el décimo, comprándose cuando se va de viaje o se regala a familiares y amigos".

En Huelva, cada vez se vende más Lotería de Navidad

Explica el responsable de la Administración de Lotería de El Punto que el aumento de ventas se debe, en gran parte, a la afluencia durante el año de excursiones de jubilados, además de que ha crecido la demanda tanto a nivel local como de fuera: "Hay gente de todos lados. Incluso quienes nos llaman de distintos puntos del país. como Almería, Madrid, Barcelona o Valencia para pedirnos décimos".

Son pocos los que no caen en la tentación de jugar a la Lotería de Navidad. Incluso, los que no creen en la suerte se ven "obligados" a hacerse con un décimo para no ser menos que el resto de compañeros de la empresa, asociación colectivo. "La gente lleva mucha Lotería, aunque muchos digan que no. Hay quien solo compra el de su trabajo por coraje de que le toque al compañero y a él no, pero también también hay quien compra hasta cuatro décimos. Y es algo más habitual de lo que se piensa". Las peñas o hermandades, por ejemplo, son las que más compran y nunca fallan. "Cada año en Huelva las peñas suelen venir y compran montones de décimos porque así también sacan fondos para sufragar gastos".

Esta administración de Lotería, que junto a la del Gato Negro es la que más vende por ser de las más emblemáticas, lleva en el corazón de la ciudad desde el año 1987. "Lo abrió mi madre y en el año 2004, tras su jubilación, lo asumí yo. En estos días se hace duro porque se echan más horas que un reloj. Para los loteros es una locura, ya que son muchos apartados, muchas peñas... la gente se piensa que podemos tener la Lotería hasta el último día y es un vaivén constante de público", cuenta. Por eso, asegura, "lo recomendable es comprar la Lotería a principios de diciembre, con tiempo, que es cuando se cobra, la gente tiene dinerito y se puede ahorrar el tener que venir a última hora corriendo".

Como anécdota, se queda con su sobrino Pepe Martín, que falleció hace unos días con 28 años. "Era el tesorero de la Peña La Canoa. Eligieron el 11623 que fue cuando ascendió el Recre este último año y lo estaban vendiendo. Me quedo con eso, con el número de este chiquillo", narra con lágrimas en los ojos.

Los números de la suerte

Los números más demandados suelen ser las fechas de cumpleaños y las terminaciones en 15, 13, 14, 69, 7 y 5. Como curiosidad, el delegado de Loterías en Huelva cuenta que este año han sido de lo más demandados números como la fecha del concierto de Manuel Carrasco en Nueva York, el 12323, (vendido en la administración de Rociana, por ejemplo) o el número 73920, que se hizo viral en TikTok y produjo el lleno en administraciones como una de Ayamonte, además de las terminadas en 23, el año en curso.

Otros como el 1889, año del Recre o el 1492 (descubrimiento de América) también son muy demandados cada año. "Este 2023 otro número elegido en Huelva ha sido el 17623, fecha de la Coronación de la Amargura", desvela Antonio Delgado.