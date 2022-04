Lorena Bogado, una superdotada en fuerza y coraje en Huelva

Lorena Bogado ha escrito cinco libros y es la protagonista de un documental que se estrenó en la edición de 2013 del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Quiere ser psicóloga porque estos profesionales "intentan que todo el mundo esté bien con ellos mismos, que sean lo más felices posible", explica, y por eso prepara los exámenes de Bachillerato para mayores de 20 años.

Lo que podría parecer una secuencia lógica estudiantil, en el caso de Lorena ha supuesto que en Andalucía se hayan adaptado por primera vez estas pruebas para que ella pueda realizarlos. Un problema al nacer le provocó una parálisis cerebral pero lo que realmente define a esta joven de 33 años es su "fuerza y coraje". Es lo primero que le viene a la cabeza a Antonia Ojeda, responsable de Educación Permanente en Huelva y de la organización de estas pruebas en toda la comunidad autónoma, cuando habla de esta mujer.

Lorena comenzó a prepararse el Bachillerato en mayo del pasado año para poder estudiar el grado que le gusta, "siempre ha sido uno de mis grandes sueños". Sin embargo, tenía miedo "porque creía que no podía sacar unos estudios tan grandes". ¿Qué cambió? Lo que ha vuelto las tornas de todo un planeta: el Covid. Un tiempo oscuro que Lorena giró en positivo porque "durante el confinamiento me di cuenta de que tengo que luchar por todo lo que me haga feliz". Un tiempo que le sirvió para terminar su quinto libro, La poeta no escuchada, y hacer lo posible por "intentar cumplir todos mis sueños, no lo dudé ni por un segundo".

De todo esto habla a través del correo electrónico, es una de las maneras que tiene para hacerlo, "está acostumbrada a su tablet y no quiere otra cosa", cuenta Ojeda. Y es que cuando la Delegación territorial de Educación en Huelva tuvo conocimiento de la situación de Lorena, brindaron toda la ayuda necesaria ante unas circunstancias "con las que somos especialmente sensibles, además de que la propia normativa ya lo avala", apunta Ojeda.

"Pusimos los equipos de apoyo a su disposición y teclados adaptados", pero ella con su tablet al fin del mundo. Lorena oye y entiende perfectamente, ya lo advirtió "a la gente de a pie" al publicar su primer libro, Llegó el amanecer a mi vida, cuando instó a que "cuando nos quieran hablar no lo hagan como a personas que no entendemos".

El pasado 2 de abril tuvieron lugar las primeras pruebas, a las que se sometieron cerca de 150 personas en Huelva. Las organiza el IES Rábida pero al estar en plena reforma se llevan a cabo en el IES Diego de Guzmán y Quesada. Por sus circunstancias personales Lorena no puedo trasladarse allí, de manera que los exámenes fueron a buscarla a su casa. Hasta su hogar los llevaron Antonia Ojeda y el presidente del tribunal, culminando así todo un proceso de adaptación.

"Es la primera vez en la historia de estas pruebas que se hace un examen adaptado, en este caso tipo test o con preguntas muy cortas, en la Consejería incluso han hecho simulacros para comprobar los tiempos de cada asignatura", señala Ojeda. Para los responsables de Educación, "no era justo que un examen que puede ser de hora y media a ella le suponga cuatro horas para completarlo".

"En el confinamiento me di cuenta de que tenía que luchar por todo lo que me haga feliz”

Lorena se ayuda de su nariz para comunicarse a través de su dispositivo y su madre, Lola, también le ha fabricado un tablero con un abecedario cuyas letras señala. Así lo hizo para preguntar sus dudas a las personas de la Delegación que fueron a visitarla al comienzo de la preparación de sus exámenes. "Es un caso digno de mención", asegura Antonia Ojeda, porque Lorena "se prepara todas las asignaturas, el Bachillerato completo (16 asignaturas), cuando normalmente estas pruebas las realizan normalmente personas a las que les quedan algunas sueltas".

Su madre siempre ha luchado por que Lorena "se sienta una más". Por eso, cuando comenzó su escolarización "preguntaba a las maestras y por las tardes yo le iba enseñando lo que me decían". Aunque no le correspondía por zona, iba al CEIP Virgen del Pilar, el único entonces con ascensores y rampas, y después al IES Estuaria. Psicología siempre estuvo en su punto de mira, "ella busca, pregunta, se informa... y así se dio cuenta de que hoy en día también se hacen sesiones por internet y es donde ha visto sus posibilidades".

El verbo luchar y Lorena van de la mano y es por eso que ella lo utiliza constantemente, asume sus barreras pero ya no las ve como impedimentos. "Antes no era lo que soy hoy en día", recuerda, un tiempo, cuando era pequeña, en el que "no creía que tenía capacidad para hacer todo lo que estoy realizando ahora mismo". El apoyo principalmente de su madre y de su hermano, así como de otras muchas personas así como su fuerza de voluntad descomunal han cambiado su manera de ver las cosas. "La vida me obligó a aprender a disfrutar de ella" y en ello está, segura de que "no voy por mal camino", agrega bromeando.

Fan empedernida de Manuel Carrasco y Andrés Suárez, amante de la música, los carnavales, viajar y "todo lo que tenga que ver con el arte me encanta" y la playa. A Lorena le gusta la vida y quiere ayudar a otras personas a tener la misma pasión por ella, para "vencer sus tristezas, superar sus miedos...", dice con sus palabras de poeta, porque este género también le apasiona. El próximo día 23 de abril realiza la segunda y última parte de los exámenes y el 27 conocerá sus calificaciones. Un paso más hacia su futuro, hacia ese trabajo como psicóloga que le parece "muy especial, me encantaría entrar en ese mundo, esa es mi motivación".