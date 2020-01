Longoria (Cs) critica la falta de gestión del alcalde Gabriel Cruz

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento, Guillermo García de Longoría, hizo ayer balance de la actividad municipal en estos seis meses de mandato destacando que “ante la falta de gestión e iniciativa política del alcalde, Gabriel Cruz, y de su equipo de Gobierno, Ciudadanos está demostrando ser un partido útil, que da voz a los onubenses ante la mayoría absoluta socialista que quiere silenciarlo, consiguiendo que se arreglen sus problemas, con una denuncia continua pero también proponiendo proyectos que impulsen y mejoren la ciudad y estando vigilante con todas las obras que en nuestra capital o no terminan nunca o, en el peor de los casos, ni siquiera empiezan”.

García de Longoria ha criticado que en Huelva “siguen pasando los años bajo el Gobierno del PSOE y las inversiones nunca llegan, se están perdiendo subvenciones para crear empleo en una de las ciudades con más paro de España, seguimos sin tener un Centro Municipal de Información para la Mujer, no tenemos presupuestos y ya, empezado el año, no hay una campaña de promoción turística y ni siquiera somos capaces de iluminar el muelle de cargadero mineral del Tinto que va con seis meses de retraso, no urbanizan los terrenos para construir la Ciudad de la Justicia, no agilizan servicios municipales como el registro, está aumentando la falta de limpieza y el vandalismo, han tardado un año en convocar la Mesa de los Fosfoyesos y tenemos una de las peores rentas per cápita del país. Ante todo esto, tenemos una evidente falta de liderazgo en el alcalde”.

Ante esta situación, el portavoz de Ciudadanos ha explicado que “nuestro grupo municipal está demostrando que no somos un grupo acomodado en una sala de prensa sino que estamos a pie de obra”.