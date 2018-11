"Huelva se merece algo mejor. La gente lo sabe y nosotros sabemos cómo dárselo"

La secretaria general del PP en Andalucía percibe que la calle "quiere cambio". Niega exclusiones o crisis en su partido e insiste en que todo lo que no sea votar a su formación es sostener al PSOE.

-¿Nota que hay poco pulso político en las calles y cierto hartazgo hacia la política?

-Verá, todos los días se habla de política, los 365 días del año, y eso se nota. Pero también se percibe que la gente quiere un cambio.

-¿Cómo ha ido la campaña?

-Está siendo ilusionante. Estamos todos los días en la calle, que es la parte de la política que más me gusta. Estar con la gente, escucharles, proponer, conversar y vivir momentos bonitos y no tan bonitos. Porque cuando, por ejemplo, hemos tocado el tema de la sanidad, he visto a gente que está sufriendo mucho. Pero es bueno conocer la realidad y saber lo que está ocurriendo, aunque en ese tema en concreto lo sabemos todo el mundo porque a todos nos toca. Sobre todo, vivimos cada día cómo la calle pide cambio. Visto lo visto, el día 2 de diciembre no votar al PP es seguir manteniendo cuatro años más al PSOE.

-¿Qué pasará si el PP pierde el tercer diputado, tal y como vaticinan las encuestas?

-Yo he visto muchas encuestas de muchos tipos. También recuerdo las encuestas en las nacionales, que sólo nos daban un diputado nacional y eso nunca ocurrió. En lo que sí coinciden todas las encuestas es que en que en torno a un 60% quiere cambio y hay entre un 25 y 30% de indecisos. Por lo tanto, la gente en Huelva sabe perfectamente que ha llegado su momento. No el de los políticos, sino el momento de los onubenses, que son los primeros que quieren que su vida mejore. Nosotros salimos a ganar porque somos la única garantía de cambio. Votar cualquier otra opción es seguir sosteniendo al PSOE y Huelva se merece algo mejor. Los onubenses lo saben y nosotros sabemos cómo dárselo.

-¿Es complicado luchar frente a la maquinaria electoral del PSOE?

-Puede serlo, porque llevan 40 años y usan las instituciones para el partido. Y lo que no son las instituciones: utilizan los fondos públicos de los desempleados andaluces para el partido. ¿Qué pensará la gente que lleva parada mucho tiempo, que no llega a fin de mes, que no puede pagar la luz y el agua y que le cuesta dar de comer a sus hijos cuando vea que su dinero lo ha usado el PSOE en otros meneteres? De hecho, esto está en los juzgados. Por lo tanto, tienen una maquinaria electoral fuerte pero porque lo han hecho a costa del dinero de los parados andaluces. Ahora, hay una cosa que no depende del dinero. Y es la ilusión, las ganas y un buen proyecto. Eso es lo más importante y ahí, humildemente, creo que no nos gana nadie.

-¿Qué le parece la exclusión del casadismo de la candidatura onubense?

-Aquí hubo un congreso. El congreso pasó y el propio presidente, Pablo Casado, ha dicho que estamos todos unidos y vamos todos a una. Aquí no hay exclusiones. Aquí hay PP o PSOE, Podemos y Ciudadanos.

-¿No hay crisis en el PP?

-Aquí lo que hay es una ilusión tremenda. Vamos a unas andaluzas en las que se puede producir el cambio tras cuarenta años.

-Se habla de un posible trasvase de un 15% de votos del PP a Cs. ¿Qué le dice a esas personas?

-Ya se ha vivido. A la gente le digo que piense en estos últimos cuatro años, en los que el PSOE se ha mantenido en el poder gracias a los votos de Cs, y que piensen en qué ha mejorado su vida. Si ha mejorado la sanidad, la educación o el empleo. Si hoy la situación está como está es porque lo ha permitido Cs, que era quien tenía la sartén por el mango. Lo que ha dicho en una entrevista la cabeza de lista de Cs a su periódico, sobre que no volverán a engañarles, no se lo cree ni un niño de cuatro años.

-Se refiere a eso de que "Susana Díaz nos engañó, mintió y faltó a su palabra. Nos pasa una vez, dos no", dijo Rocío Ruiz.

-Al leerlo, hago dos reflexiones claras. La primera es que esta señora dice que su jefe, para el que está pidiendo el voto, ha mentido a todos los andaluces. Porque su jefe dijo que Susana Díaz era de fiar y que había cumplido todo lo pactado. Y segundo, esto no se lo cree ni mi sobrino de 15 años. Porque a ti te pueden engañar en un primer presupuesto, pero si ya el primero no cumplía, ¿por qué aprobasteis un segundo presupuesto? Y si tampoco cumplía, ¿por qué aprobaste un tercero, en el que Huelva no aparecía tampoco? Al final lo único que buscaban era mantenerse ellos también en el poder y ser el sostén de Susana Díaz.

-¿Creen que el voto a Vox impedirá que gobierne un bloque de derechas?

-Nosotros somos un partido de centro y yo respeto muchísimo al votante que vaya a Vox. Igual que el que vaya a otro partido. Pero lo cierto es que el único que garantiza el cambio es el PP. Todo lo demás es sostener al PSOE.

-¿Qué le parece que haya más gente en los actos de Vox que en los de su partido?

-No he visto los actos de Vox en Huelva pero respeto a la gente que vaya. Nuestra base y militantes son la fortaleza del partido. Somos un partido que tenemos las ideas muy claras e insisto: somos la única garantía de cambio y votar a otras fuerzas políticas, sea cual sea, puede acabar haciendo presidenta a Díaz debido a la ley electoral que tenemos. Ocurrió en Córdoba, por ejemplo. Con lo que faltó al PP para conseguir una mayoría, porque hubo un traspaso a Vox, al final se consiguió que en el caso de Madrid la alcaldesa sea Carmena. Por eso digo que la única garantía de cambio es votar al PP.

-¿Qué supondría para Huelva u triunfo del PP?

-La eliminación del impuestazo de la herencia (el impuesto de sucesiones). Por cierto, el resto de grupos políticos se ha negado. En segundo lugar, la mejora de la sanidad. Aquí hay que contratar a más profesionales, hay que reducir las listas de espera, Huelva necesita dos hospitales completos y hay que dignificar a los profesionales y devolver la sanidad a los onubenses. Y tercero, el empleo. Esto va unido a la eliminación de la burocracias, a la bajada de impuestos y a apoyar a los sectores productivos: autónomos, emprendedores, agricultura, pesca... Y defendemos la caza y el silvestrismo, lo que no hacen los demás. Unos dicen claramente que no y otros no se mojan porque no les interesa o lo hacen de tapadillo en función de los votos. Nosotros lo tenemos claro: es una fuente de creación de empleo y fija la población en el territorio, sobre todo en los municipios del interior.