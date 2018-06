Justicia amplía las plantillas de los juzgados costeros menos en Huelva

La Junta de Andalucía ha decidido ampliar las plantillas de funcionarios de juzgados de guardia de municipios costeros de las provincias de Málaga, Cádiz, Almería y Granada, según anunció ayer la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, quien apuntó que "la llegada de migrantes a nuestras costas junto con la afluencia turística hace que hayamos tomado esta determinación". No habrá, no obstante, incremento de la plantilla en los órganos costeros de Huelva "porque según los cálculos no es necesario, pero si lo fuese también lo haríamos".

Aguilar especificó que en la provincia de Málaga, se aumentará en los juzgados de guardia de los partidos judiciales de Fuengirola, Marbella y Torremolinos, que pasarán de cuatro o ocho personas; así como en Estepona y Vélez-Málaga, donde la plantilla pasa de cuatro a siete; y en Torrox, que de tres pasa también a siete.

"También vamos a hacerlo en los municipios costeros de otras provincias andaluzas, como Cádiz, Granada y Almería". Así, ha indicado que esta ampliación "la llevaremos a cabo de manera inmediata" e inicialmente será durante los meses de julio y agosto, aunque "iremos valorando".

"Es un paso que nos parece fundamental y esencial para un mejor servicio público a la ciudadanía", asegura Aguilar, quien manifiesta también que el turno de oficio de extranjería "va a poder atender todas las circunstancias que se den porque así está en el baremo que en su momento acordamos con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados".

CSIF Andalucía valoró positivamente el incremento de las plantillas costeras, pero lo ve "insuficiente". El presidente del sector de la Administración de Justicia de CSIF-A, Manolo Moreno, considera que este aumento es "escaso, puesto que existen otros juzgados que también necesitan ampliar su plantilla y no están contemplados por la Junta, como los de Ayamonte, San Roque (Cádiz) y Almuñécar (Granada)".

Se da la circunstancia de que "mientras se amplían los juzgados de guardia, los de Primera Instancia se abren con menos de la mitad de las plantillas", tal y como denunció CSIF-A. Es el caso de los juzgados número 9 de Almería, número 8 de Huelva y número 29 de Sevilla, todos ellos con procedimientos sobre cláusulas suelo.