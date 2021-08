La Junta emite una resolución para paralizar las actuaciones en el cabezo Mundaka

La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía ha paralizado este jueves un nuevo trabajo de limpieza "sin autorización" en el cabezo Mundaka -zona BIC-, después de que tuvieran conocimiento de una máquina en la zona, por lo que ha emitido una resolución de paralización de "todos los trabajos en el entorno", así como lo ha puesto en conocimiento del Seprona de la Guardia Civil "para que actúe en el sentido que corresponda".

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el delegado de Cultura, José Manuel Correa, que ha señalado que lo considera "una tomadura de pelo" y "una falta de respeto impresionante" por parte de la Junta de Compensación que aglutina a los propietarios, al tiempo que ha lamentado que el Ayuntamiento "está siendo demasiado tolerante en este sentido" y que entiende "que no ha podido dar una licencia de obra para actuar, ya que necesita autorización previa de la Junta".

En este punto, el delegado ha explicado que han sido conocedores de estos trabajos cuando realizaban una supervisión en el reciente hallazgo de unos sillares de caliza en la calle Alonso Barba, por la zona de la plaza de San Pedro y que "cuando hemos pasado por el cabezo Mundaka nos hemos encontrado la sorpresa allí".

Por otra parte, ha explicado que, tras personarse dos arqueólogos en los anteriores trabajos de limpieza realizados el pasado 6 de agosto y ver las actuaciones, se ha determinado que "no hay daños en el patrimonio" porque "no se han hecho movimientos de tierra, sino una limpieza de escombros y de la vegetación existente para adecentar la zona", toda vez que ha añadido que, no obstante, entienden que "es necesaria la pertinente autorización".

De este modo, ha apuntado "que se ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento y de la Junta de compensación que esa autorización es necesaria y pertinente", así como que allí "no se puede hacer nada más", a la par que ha reiterado que "las evidencias dicen que no hay deterioro ni problemas en el patrimonio arqueológico" por el anterior trabajo de limpieza.