La Junta mantiene los seis brotes en Huelva y suma tres casos aislados

El inicio del fin de semana arrancó con tres casos confirmados por coronavirus en la provincia de Huelva. El último informe de la Consejería de Salud y Familias no contempló cambios en los brotes del territorio onubense por lo que estos tres casos positivos nuevos son aislados. Hasta mañana no se sabrá en qué municipios están localizados los afectados puesto que desde la Junta de Andalucía no facilitan esa información durante los fines de semana.

Desde el inicio de la pandemia Huelva acumula 480 casos confirmados por PCR. Es la provincia andaluza con menor cifra de positivos con mucha diferencia. Tanto es así que Cádiz, que es el segundo territorio con menos casos acumulados, tiene un 68,5% más que Huelva.

Con respecto a los brotes, todo sigue igual. Hay cinco brotes que se encuentran en fase de investigación: uno con cuatro casos en el Condado-Campiña; otro, el más grande con diez casos en el distrito Huelva-Costa; otros dos en el mismo distrito con cuatro y nueve casos respectivamente; y otro más con cinco casos en el mismo distrito. La fase de investigación quiere decir que desde la Consejería de Salud y Familias están realizando un estudio de contactos de los afectados y haciendo pruebas.

El sexto brote, que se originó en Lepe aunque era con cinco casos repartidos en diferentes municipios se encuentra en fase de control, es decir, se ha concluido el estudio de contactos de los afectados y ya se han realizado las pruebas según los protocolos sanitarios. Si todo siguiese por el buen camino, el siguiente paso sería la fase de superación, que quiere decir que el brote no se encuentra activo. Actualmente hay 102 brotes activos en Andalucía, tras registrarse seis brotes nuevos en las últimas horas. Ya hay en la región 51 brotes que no están activos.

Por otro lado, se mantienen tres personas hospitalizadas por coronavirus en la provincia de Huelva, de las que una se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos. La buena noticia del informe es que hoy no hay que lamentar ningún fallecido en el territorio onubense. En cambio, tres personas perdieron la vida en las últimas 24 horas en Andalucía, dos en Granada y uno en Cádiz. Por otro lado, ayer se contabilizaron 344 casos en Andalucía, de los que 114 pertenecieron a Almería, 68 a Málaga y 48 a Sevilla.

En cuanto a la tasa de incidencia de afectados por cada 100.000 habitantes, la provincia de Huelva también es la mejor posicionada de Andalucía, con los datos a fecha del 7 de agosto. Así, el territorio onubense tiene una tasa del 93,4, mientras que Cádiz es la siguiente provincia con 121,8 casos por cada 100.000 habitantes.

También con fecha 7 de agosto, Huelva cuenta con 26 casos que fueron diagnosticados en los últimos siete días. Se encuentran divididos en los siguientes municipios: Almonte (8), Bollullos Par del Condado (2), La Palma del Condado (3), Nerva (1), El Campillo (1), Palos de la Frontera (1), Huelva capital (6), Aljaraque (1), Cartaya (1), Lepe (1), y Ayamonte (1).