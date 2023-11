La Junta señala de "irresponsabilidad" que un "cambio de fichas" en el Gobierno impidiera un acuerdo sobre Doñana

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha sostenido este lunes que sería "una irresponsabilidad supina" que un posible "cambio de fichas" en el Ejecutivo central tras la previsible investidura de Pedro Sánchez de nuevo como presidente tirase "al traste" un acuerdo entre ambas administraciones en torno al espacio natural de Doñana que "llevamos mucho tiempo trabajando".

Así lo ha apuntado el consejero de Medio Ambiente a propósito de las negociaciones que mantienen desde hace más de un mes el Gobierno central y el de la Junta en torno a cuestiones como la problemática del uso de regadíos por parte de agricultores en la zona de la Corona Norte de Doñana.

Fernández-Pacheco ha puntualizado que no existe un pacto ya cerrado entre el Gobierno y la Junta, y ha insistido en señalar que por parte del Ejecutivo andaluz está "todo" el gabinete, "de manera transversal", implicado y "trabajando al 100% para llegar a ese acuerdo". "Nosotros queremos el acuerdo", y "es verdad que la negociación con el Gobierno se está desarrollando en un clima de cordialidad y cooperación, pero hablar de que el acuerdo está cerca es faltar a la verdad", ha manifestado el titular andaluz de Medio Ambiente, quien ha subrayado que "no podemos afirmar que el acuerdo está cerca, y mucho menos que el acuerdo sea inminente, porque, por nuestra parte, entendemos que no se ha llegado a ese nivel de consenso como para poder anunciarlo".

Ha puntualizado que "ojalá" que se pueda anunciar ese acuerdo, porque "esa es nuestra intención", pero la realidad es que "hoy por hoy seguimos negociando en buen clima, con buen talante, con empeño en llegar" al mismo sin conseguirlo por ahora, según ha agregado. De igual modo, el consejero ha valorado que por parte de la Junta y el Gobierno "hemos sido capaces de encapsular esa negociación" y "aislarla un poco del ruido general que tenemos todos alrededor", y ha defendido que "Doñana merece mucho la pena".

Al respecto, ha agregado que en torno a esta negociación "hablamos de Doñana, del espacio natural, de los valores ecológicos, de los problemas que tienen los agricultores afectados por el Plan de Ordenación de la Corona Forestal, del área socioeconómica de todo el entorno natural que incumbe a tres provincias andaluzas, principalmente a Huelva, pero también a Cádiz y a Sevilla", por lo que "son muchísimos los temas que tenemos que abordar", según ha puesto de relieve.

De igual modo, preguntado por el impacto que pudiera tener en las negociaciones un posible cambio de titular en el Ministerio para la Transición Ecológica que actualmente dirige en funciones la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, una vez que Pedro Sánchez conforme un nuevo Consejo de Ministros, el consejero ha opinado que en estas negociaciones "los interlocutores deben ser lo de menos", ya que son "el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, a través de sus legítimos representantes, los que nos sentamos a la mesa cada semana para intentar llegar a un acuerdo".

"Yo cuando voy a esa negociación no voy como Ramón Fernández-Pacheco, sino como consejero de un gobierno, y asumo las políticas que ese gobierno y las decisiones que ese gobierno adopta", ha mantenido en esa línea antes de insistir en que entiende que, en lo que "tiene que ver con Doñana, los compromisos están adquiridos al más alto nivel", y "llevamos mucho tiempo trabajando" por un posible acuerdo "como para que ahora un cambio de fichas lo tire todo al traste", según ha advertido para concluir.

Agricultores del Condado solicitan que la Proposición de Ley de regadíos en Doñana se lleve a pleno para su debate y votación

Los agricultores del Condado de Huelva han solicitado que la Proposición de Ley de ordenación de los regadíos en el entorno de Doñana vuelva al pleno del Parlamento de Andalucía para su debate final y votación, "después de que se haya cumplido el plazo dado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sin que haya habido respuesta ni propuesta que valorar". En este sentido, los agricultores enviaron un documento con propuestas de acción, tal y como solicitaron Gobierno central y Junta de Andalucía en la primera y "única" reunión entre las partes.

Por eso creen, "ante la falta de noticias", que "es el momento" de que los grupos parlamentarios y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "devuelvan la PL al pleno del Parlamento, para que vaya a debate los días 29 y 30 de noviembre". Así, han apuntado que la proposición de ley es una propuesta "respaldada y consensuada" con los agricultores, "que contiene la solución para la corrección de los errores y la reparación del daño a las familias y hacer justicia con la recuperación de sus tierras".

Además, han lamentado "las continuas filtraciones de la ministra Ribera a los medios, sin que a los agricultores se les esté comunicando nada del proceso, ni trasladado ninguna propuesta que ya no se espera". Por todo ello, los agricultores representados en la Plataforma han enviado cartas a los gobiernos en las que se recoge esta petición.