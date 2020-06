La Junta estudia ampliar el plazo de matriculación para que "ningún niño se quede atrás"

El consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda, ha pedido esta mañana tranquilidad a las familias ante el proceso de matriculación ya que "no se va a quedar ningún niño fuera", al tiempo que ha remarcado que "va a haber vuelta al aula" en septiembre con las medidas higiénico-sanitarias que determinen desde las autoridades sanitarias. "Desde la Consejería no vamos a dar ningún paso sin medidas de protección y seguridad y si esas medidas facilitan la normalidad en nuestras aulas, así será", ha enfatizado.

Imbroda ha señalado que ya se han materializado cerca de 100.000 matriculaciones, pero ha pedido disculpas a las familias porque el sistema de matriculación por la vía telemática no ha estado preparado para atender la "avalancha" de solicitudes.

No obstante, el consejero ha incidido en sus disculpas a las familias ante los problemas que se han dado para la matriculación, cuyo plazo culmina este lunes a las doce de la noche, por lo que, cuestionado por si se plantean ampliar dicho plazo, ha explicado que sí, que tendrán que valorar conforme se analice la situación, informando siempre a las familias pero ha llamado a la "tranquilidad porque no se va a quedar ningún niño fuera".

"Es cierto que hemos tenido dificultades porque hubo tal avalancha que el sistema colapsó", ha dicho Imbroda, que ha recordado que en un mismo día se conectaron "unas 90.000 personas a la vez". Sin embargo, ha apostillado que "eso no es excusa" porque "teníamos que tener esa revisión", ha agregado. Por ello, el consejero ha señalado que la sociedad exige que "tecnológicamente estemos preparados", de manera que el sistema "se ha ido estabilizando y ya va dando respuesta al ritmo que exige esto".

"Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a las familias porque sus hijos se van a poder escolarizar todos", ha reiterado Imbroda, que ha precisado que "el siglo XXI ha empezado en el 2020 y en tres meses el mundo ha cambiado", por lo que considera que la Consejería tiene que prepararse para "dar la respuesta adecuada" y dar cabida a todas las matriculaciones.

"Afortunadamente ya se está normalizando y estamos cerca de las 100.000 matriculaciones, mientras que el año pasado en los diez días por vía telemática se alcanzaron 30.000 y ahora en tres días, 100.000", lo que evidencia "el salto que hemos dado", ha señalado.

De otro lado, respecto a la vuelta a las aulas, el consejero ha recordado que en Andalucía han transmitido "certidumbre en un momento en el que no la había" al decir "claro" que no se daban las circunstancias para volver en el tercer trimestre y debía primar la seguridad de toda la comunidad educativa. No obstante, "afortunadamente la pandemia va quedando atrás", por lo que ha pedido "prudencia, pero miedo, no".

En este punto, ha asegurado que ahora, antes del inicio, se realizarán pruebas de acceso, claustros de profesores para la organización del curso, así como está el programa de refuerzo estival, al que se han apuntado voluntariamente más de 3.400 docentes y casi 400 colegios, el cual se hará con las medidas higiénicos-sanitarias, lo que, a su juicio, puede servir "de entrenamiento" de cara al arranque del curso en septiembre.

Así las cosas, ha asegurado que "va a haber vuelta al aula" en septiembre y desde la Consejería están trabajando en varios escenarios pero "lo principal de todo es la vuelta a la normalidad a la normalidad" y saber las medidas preventivas que las autoridades sanitarias determinen. "Desde la Consejería no vamos a dar ningún paso sin medidas de protección y seguridad y si esas medidas facilitan la normalidad en nuestras aulas, así será", ha enfatizado.

Del mismo modo, ha indicado que este jueves hay una conferencia sectorial de todos los consejeros de Educación con el Ministerio para determinar las medidas y poder organizar la vuelta al colegio.

Finalmente, en cuanto a la situación de las guarderías, ha puntualizado que estás en julio no podrán retomar la actividad docente, ya que no está permitida, pero la escuela infantil que cuente con otro tipo de licencia para otras actividades como de ludoteca, tendrán que contar con la autorización de los ayuntamientos para poder realizarla pero "la actividad presencial docente no está autorizada", ha zanjado.