Coronavirus Huelva: La Junta hará cribados masivos en cinco localidades

La Junta de Andalucía anunció ayer que realizará entre hoy y mañana cribados masivos en cinco municipios del territorio onubense. Concretamente, tales test se llevarán a cabo en Aracena, Gibraleón, Valverde del Camino, Lepe y Trigueros.

El anuncio de esta acción se produjo en una jornada en la que los positivos diarios por coronavirus volvieron a bajar del centenar de casos en la provincia. Han tenido que pasar 21 días para ello, dado que la última jornada que dejó menos de 100 casos en el territorio fue la del 20 de octubre, cuando se contabilizaron 51 contagios.

En lo que respecta a la procedencia de los últimos infectados por el virus, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) volvió ayer a situar a la capital onubense como la localidad que más casos reunió en las últimas horas, al haber registrado 63 nuevos positivos. En este sentido, es importante reseñar que esta cifra no obedece únicamente a los contagios del último día, sino que en la misma se incluyen casos cuya procedencia no había sido especificada hasta ahora por la Junta de Andalucía. A la capital le siguieron Lepe (14), Aracena (12), Cartaya (9), Isla Cristina (5), Niebla (5), Gibraleón (5), Ayamonte (5), Villablanca (4), Bonares (4), Palos de la Frontera (4), Paterna del Campo (4), Rociana del Condado (4), Almonte (3), Aljaraque (3), El Campillo (2), Nerva (2), Valverde del Camino (2), Moguer (2), Zalamea la Real (2), Punta Umbría (2), San Juan del Puerto (2), Cortegana (1), Beas (1), Bollullos Par del Condado (1), La Palma del Condado (1), Encinasola (1), Trigueros (1), Villarrasa (1), Lucena del Puerto (1), Minas de Riotinto (1) y Almonaster la Real (1). Entre todos estos positivos también se incluyen casos cuyo origen no había sido especificado hasta ayer por la Consejería de Salud y Familias .

De otro lado, el territorio onubense volvió a lamentar nuevas muertes a causa del virus al registrar dos defunciones en las últimas horas. De este modo, la cifra total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia asciende a 82.

En lo que a las hospitalizaciones se refiere, el parte diario de Salud notificó 14 nuevos ingresos, por lo que los hospitales onubenses cuentan ahora con 163 pacientes hospitalizados, de los que 18 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En el plano positivo cabe resaltar que 119 personas consiguieron superar la enfermedad en el último día y ya son 1.677 los curados de Covid-19 en la provincia.