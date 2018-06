La Junta ultima el Plan Museológico y la licitación del Museo Arqueológico

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, aseguró en la Comisión del Cultura del Parlamento que su departamento trabaja en paralelo en la licitación del proyecto del Banco de España de Huelva y en la elaboración del plan museológico tanto del futuro Museo Arqueológico como del actual Museo de la ciudad. "El objetivo es que Huelva tenga dos museos de calidad en 2021".

A una pregunta formulada por el PP, el consejero explicó que "la Junta está asumiendo todos los trabajos necesarios para diseñar un museo que mostrará la riqueza milenaria de Huelva y que se está llevando a cabo en el marco de colaboración y lealtad institucional que requiere un proyecto de estas características". En este sentido, recordó que cuando el PP estaba en el Ministerio de Cultura "se ponían zancadillas de todo tipo" y puso de ejemplo una carta enviada a la Consejería por el anterior secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, en la que manifestaba sus reservas ante la creación de museos autonómicos.

Vázquez anunció también que en la elaboración de este plan museológico están trabajando ya conservadores de museos y de patrimonio de la Junta de Andalucía con una dilatada experiencia en este tipo de documentos de planificación. "Son los mayores expertos". Además, el titular de Cultura añadió que el nuevo Museo Arqueológico de Huelva será un espacio que contará con todos los servicios necesarios para garantizar "una experiencia museística de calidad", a lo que ha añadido que la Junta "ha estado atenta y sensible al deseo manifestado por toda la ciudadanía, y estoy convencido de que haremos el museo que quieren todos los onubenses".

La parlamentaria andaluza del PP, Carmen Céspedes, lamentó que la Junta "no tenga aún finalizado" el Plan Museológico del futuro Museo Arqueológico "ni tampoco tenga previsto darlo a conocer una vez que esté ultimado". Al respecto, Céspedes señaló que "el consejero dice que lo están elaborando pero no se compromete a dar fecha para la terminación y, mucho menos, a hacerlo público" y añadió que "hay que tener en cuenta que el Plan Museológico es el que marca las necesidades expositivas futuras y los objetivos de lo que será el Museo Arqueológico y, dado que no se hizo en su momento, hemos reclamado que la Consejería de Cultura se ponga las pilas y lo finalice". También indicó que "este plan tendrá que condicionar las obras que se lleven a cabo, pues el contenido va a marcar lo que va a ser el continente".