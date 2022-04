Juanma Moreno deja en manos del área económica el adelanto electoral

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dejado en manos de los departamentos de Economía y Hacienda, partidarios ambos del mes de junio, un adelanto electoral que suena cada vez más posible. Todo dependerá, como ha adelantado esta mañana en Huelva de "las conversaciones que tendré con ellos, así como una reunión con el gobernador del Banco de España y el vicepresidente del Banco Europeo". Será entonces cuando compruebe "si los actuales presupuestos que están prorrogados, son capaces de hacer frente a la alta inflación y a la situación que vivimos ocn motivo de la guerra de Ucrania".

Moreno ha insistido en su deseo "de agotar la legislatura; es para mi un sueño, pero esos son mis intereses, no los de los andaluces, por lo que estoy dispuesto a adelantar la convocatoria si la situación económica y los responsables de la misma, así me lo indican. El adelanto electoral será establecido por criterios técnicos, no políticos".

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, se había pronunciado sobre la idoneidad del adelanto electoral al mes de junio y el propio Moreno ha expuesto que "hay diferentes criterios de opinión y éstos están basados en la idoneidad de los mismos para hacer frente a las necesidades económicas que tendrán lugar el año que viene, básicamente con una inflación disparada al 10%, algo que lastra el crecimiento económico y que afecta incluso a las obras actualmente en curso; muchos adjudicatarios me dicen que con el presupuesto en el que fueron licitadas, dado el aumento de costes, no pueden terminar las obras".

Por último, Moreno se ha referido a la encuesta que le da como partido más votado en la comunidad autónoma y ha insistido que la misma "se realizó en un momento puntual, hace unos diez días. En cualquier caso, agradezco la confianza de los andaluces a nuestras decisiones, por lo que pretendemos ampliar esa confianza para poder gobernar en solitario"