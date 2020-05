El Juan Ramón normaliza su actividad quirúrgica con un inicio del 60% de operaciones

Una de las repercusiones que ha tenido la irrupción de la crisis del Covid-19, ha sido la dinámica habitual de la asistencia sanitaria y en ella, el trascendental capítulo de las intervenciones quirúrgicas. Con unos datos que hablan de que la pandemia va retrocediendo, la actividad programada va avanzando según indican los dos hospitales de la capital.

En eoncreto, desde el Juan Ramón Jiménez se señala que la actividad quirurgica ya está recuperada al 60%. El centro sanitario ha iniciado la fase de desescalada, atendiendo a las instrucciones de la Consejería de Salud y Familias, una vez superada ya la etapa más crítica de la situación de crisis sanitaria. Así, desde el 27 de abril se fueron activando las primeras medidas para ir recuperando progresivamente la asistencia sanitaria normalizada en función de la evolución de la pandemia.

Se trata de ir avanzando en la asistencia después del período iniciado el 23 de marzo en el cual, a través del Plan de Contingencia del centro hospitalario, se pudo mantener la actividad quirúrgica al 60 % en el Juan Ramón Jiménez (con 6-7 sesiones de quirófanos diarios funcionando) y una sesión de quirófano más en el Hospital Vázquez Díaz dedicado a dermatología, necesaria para la toma de biopsias de lesiones sospechosas de malignidad.

En estas semanas se han intervenido un total de 890 pacientes de manera programada o de urgencia. Las patologías atendidas han sido preferentemente las no demorables y las tumorales, además de toda la patología urgente.Los quirófanos se han reorganizado dividiéndolos en turnos de mañana y tarde, como medida de seguridad adicional, así como para la mejora de la conciliación familiar.

Desde finales de abril, el centro hospitalario ha reordenado nuevamente la actividad y se han establecido nuevos circuitos, manteniendo la actividad en el Juan Ramón Jiménez al 60% (6 quirófanos diarios) y ampliando hasta el 42% la del Vázquez Díaz (con 3 sesiones de quirófanos diarios), reanudándose las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria (CMA), fundamentalmente de Oftalmología, Traumatología y Cirugía General que son las especialidades con un mayor volumen de pacientes.

El hospital tiene diseñada la planificación para las próximas semanas a fin de continuar aumentado de forma progresiva la actividad quirúrgica de CMA, con y sin ingreso, hasta alcanzar una utilización y un rendimiento óptimos de los recursos quirúrgicos, en función de la evolución de la pandemia. Además de las camas de UCI destinadas a pacientes quirúrgicos y de otras patologías, el Juan Ramón Jiménez mantendrá una reserva de camas de UCI para posibles pacientes afectados por coronavirus y una Reanimación Posquirúrgica para los pacientes programados que así lo precisen, ante la posibilidad de rebrote de la pandemia.

El centro hospitalario ha establecido dos circuitos diferenciados de actividad, contando para ello con los bloques quirúrgicos del Juan Ramón Jiménez y del Vázquez Díaz, tanto para las esperas, circulación y reanimación de los pacientes en las que se ha mantenido el necesario aislamiento entre los pacientes con Covid y los no afectados, para seguir garantizando la calidad y la seguridad de pacientes y profesionales. Respecto al Infanta Elena, este centro ha dado asimismo los primeros pasos de la fase de desescalada. Desde finales del mes pasado, se pusieron en marcha las primeras medidas por parte de los servicios clínicos del centro hospitalario para la reorganización y normalización gradual de la asistencia sanitaria, si bien el desarrollo de las mismas se irá adaptando a las especiales circunstancias y las necesidades asistenciales que se vayan planteando.

Los servicios quirúrgicos durante el periodo de alarma han realizado actividad urgente, así como la destinada a las intervenciones de procesos oncológicos no demorables. En estos momentos se encuentran ya en funcionamiento varias sesiones de quirófano durante la semana, cuya actividad se está repartiendo entre los servicios de Cirugía General y Digestiva, Cirugía Ortopédica - Traumatológica (COT), Urología y Dermatología, con el fin de ir iniciando la actividad de una forma controlada, manteniendo el nivel de seguridado y evitando el riesgo de contagio. En Oftalmología, se han seguido manteniendo durante este tiempo las inyecciones intravítreas, así como otros tratamientos que no admitían demora.

Si la situación sanitaria global se mantiene, está previsto dentro del Plan de Desescalada, que se vayan sumando progresivamente nuevas especialidades y que aumente sustancialmente el volumen de sesiones de quirófanos. El objetivo es volver a la programación quirúrgica habitual, incluida la Cirugía Mayor Ambulatoria y la Cirugía Menor en los próximos meses y de forma escalonada, siempre que el centro hospitalario disponga del personal asistencial y la situación epidémica local sea igual o parecida a la actual. Teniendo en cuenta que algunas de estas cirugías no oncológicas pueden necesitar UCI, el hospital va a mantener un espacio de UCI exclusivo y suficiente para posibles pacientes afectados por coronavirus, permitiendo mantener una segunda unidad para las personas no infectadas. Al igual que en el Juan Ramón Jiménez, se mantienen dos circuitos diferenciados de actividad tanto para las esperas, circulación y reanimación de los pacientes en las que se ha mantenido el necesario aislamiento entre los pacientes con Covid y los no afectados.

Además, para poder llevar a la práctica este incremento de la actividad, está resultando necesario también tomar una serie de medidas de precaución en los pacientes quirúrgicos para evitar el riesgo de contagio y que se están estableciendo en relación a la urgencia con la que debe realizarse la intervención. En el caso de cirugía programada, se lleva a cabo asimismo como en el Juan Ramón Jiménez, una prueba de PCR a todos los pacientes de forma previa y para ello, ya se encuentra en funcionamiento una consulta para extracción de muestras en el propio hospital.

En el caso de la cirugía urgente, si se cuenta con un plazo de tiempo adecuado, se realiza la prueba de PCR previa a la intervención en iguales términos, si bien, en el caso de no poder esperar, el paciente es tratado como posible positivo, poniéndose en marcha todas las medidas de seguridad.Respecto a la prueba PCR, el Juan Ramón Jiménez informó que de forma previa a la intervención, se lleva a cabo la prueba con 24 a 48 horas de antelación, a todos los pacientes asintomáticos sin criterios epidemiológicos.

Los pacientes que no cumplan estos criterios, deben contactar con su médico de Atención Primaria para el tratamiento y seguimiento, volviéndoles a llamar en dos semanas valorándose la situación.Para ello, se ha reforzado el área de Atención a la Ciudadanía parae informar a los pacientes sobre la recomendación de no demorar su intervención, aportándoles seguridad y confianza, asignándole una cita en el punto de extracción y cursan la petición de su analítica SARS-Cov-2.

Tanto en Juan Ramón Jiménez como en Vázquez Díaz, se han adoptado otras medidas de seguridad en relación a los pacientes y familiares quirúrgicos, como son, la limitación en el número de pacientes citados a la vez para evitar la proximidad, el uso de mascarilla quirúrgica o la restricción a un solo acompañante por paciente.