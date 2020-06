El Juan Ramón inicia su segunda ronda de test con el método Elisa

El Hospital Juan Ramón Jiménez ha iniciado la segunda ronda de test serológicos de detección de anticuerpos del coronavirus. El método escogido es el conocido como Elisa que ha sido, durante las semanas anteriores, el más sugerido por los profesionales como el más fiable. De hecho, el test rápido usado el mes pasado, ha sido muy criticado por su escasa fiabilidad. Tal es así que el Sindicato de Enfermería Satse o el Sindicato Médico reclamaron este tipo de pruebas que finalmente, se están llevando a cabo. En la primera ronda, se incluyó no solo a la plantilla del centro sanitario sino también a otros trabajadores externos como el servicio de limpieza.

Esto no significa que en el Juan Ramón Jiménez no se hayan hecho pruebas PCR. Hasta el momento, éstas han estado reservadas para aquellos trabajadores que habían contraído un riesgo especial tal y como fue el uso de mascarillas no cualificadas. De hecho, varios profesionales del Juan Ramón y otros trabajadores, han dado positivo durante estas semanas: desde médicos hasta personal de limpieza. El test de seropositivo Elisa incluye tres diferentes pasos siendo el último de ellos, el que detecta de manera más directa el anticuerpo IgG que es el que evidencia que la persona ha tenido la enfermedad