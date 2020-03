Era de temer que la epidemia alcanzara a la primera línea del ejército que está luchando contra el Covid-19. Son ya varios los profesionales sanitarios que han dado positivo en este coronavirus, tanto entre los que ejercen su profesión en los hospitales, como entre los que lo hacen en los centros de Atención Primaria. De ahí, la decisión de intensificar el cribado entre estos profesionales. No solo se trata de los que ya han dado positivo, sino de aquellos que también están ahora mismo retirados de la actividad, a la espera de conocer el estado real de su salud.

Eso hace que en los hospitales onubenses, hayan turnos que no se están pudiendo cubrir al 100%. Junto a ello, no se puede dejar de ver un aumento de casos que no deja de crecer, tal y como se esperaba, de manera que el Hospital Juan Ramón Jiménez ya tiene operativas las dos alas que se habilitaron para acoger a los enfermos del Covid-19.

Ante la posibilidad de que pueda darse una escasez de recursos humanos en la Sanidad, la Consejería de Salud, en colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios Médicos y el Consejo Andaluz de Enfermería, ha puesto a disposición de los profesionales sanitarios varias líneas de comunicación para que puedan identificarse y mostrar su disponibilidad a colaborar con el sistema sanitario público andaluz en caso de que sea necesario para atender las demandas asistenciales que vayan surgiendo. La Consejería anima así a profesionales sanitarios que actualmente no estén ejerciendo en la Sanidad pública y a profesionales de otras categorías no sanitarias a contribuir para dar respuesta a las necesidades de la población andaluza en estos momentos excepcionales.

Las entidades colegiales serán las encargadas de canalizar y realizar las comprobaciones sobre la identificación de los profesionales que se ofrezcan a colaborar de manera voluntaria (tanto profesionales jubilados como profesionales que actualmente no trabajan en el sistema sanitario público andaluz). Asimismo, los profesionales sanitarios y no sanitarios interesados podrán dirigirse a la dirección de correo electrónico personalsolidario.sc.sspa@juntadeandalucia.es.

Desde la Consejería de Salud y Familias se agradece las múltiples muestras de solidaridad y el ofrecimiento que ya han realizado muchos profesionales. En esta misma línea, la Consejería de Salud y Familias, la Fundación Cajasol y el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla han firmado un convenio de colaboración para informar a la población en materia de prevención y asistencia sanitaria, ante la actual pandemia de Coronavirus. Para tal fin, la Fundación Cajasol ha puesto a disposición de la ciudadanía un servicio de información telefónico y gratuito para realizar sus consultas en el 955 022 207. Dicho servicio cuenta con doce líneas atendidas por doce facultativos.