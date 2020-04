José Luis García-Palacios: "El Gobierno actúa con una gran improvisación en la crisis del coronavirus"

-¿Qué le parecen las medidas del Gobierno sobre la paralización de la actividad económica salvo en los sectores considerados como esenciales?

-Lamento decir que el Gobierno, desde el principio de la crisis del Covid-19, está actuando con dosis de improvisación, lo cual resulta totalmente inadecuado. Hay que tener en cuenta que una empresa o autónomo no puede cerrar de un día para otro sin el tiempo necesario para asegurar el parón a sus producciones, recoger equipos y documentación para poder teletrabajar, abandonar obras, atender clientes con pedidos en espera, etc... No es fácil, aunque compartamos que sea preciso. Por ello, hay que resaltar que la actitud de los empresarios ha sido realmente ejemplar, porque no olvidemos que muchos de ellos, antes que el propio Gobierno les obligara por decreto a cesar en sus actividades, ya habían dado ese paso de manera responsable y adecuada, especialmente en los casos de la hostelería y el comercio.

Además, en una sociedad organizada institucionalmente como la española, no es de recibo ni admisible que el Gobierno no haya consensuado con las organizaciones empresariales aspecto alguno a este respecto, ni siquiera que nuestra opinión se haya podido considerar por el simple hecho de tener una mayor y más cualificada información. Esta actitud ha provocado la toma de una serie de decisiones con un enorme calado, que sin lugar a duda alguna, de haber actuado en la forma que es la más razonable e inteligente, se podría haber conseguido mitigar, en mayor medida, el gran impacto que ha sucedido en pymes y autónomos, que en definitiva van a ser, junto a nuestros trabajadores, los grandes damnificados de esta pandemia en el ámbito económico y social, evidentemente.

-¿Hubiera dejado algún sector más como esencial en Huelva?

-Si son los que las autoridades sanitarias exigen, no hay más que hablar. Pero a su pregunta, decirle que, por ejemplo, en relación con el sector hotelero, nos vimos obligados a reclamar desde el principio de la crisis la necesaria apertura de determinados establecimientos para que pudieran acoger en los mismos a personas que estaban asignadas precisamente a sectores esenciales, en los que ejercían su labor y que viniendo de fuera necesitaban alojamiento. Afortunadamente, conseguimos que se contemplaran esos supuestos para un mejor desenvolvimiento de todas esas actividades obligadas por Ley, pero es una clara muestra que de haber tenido previamente en cuenta la opinión del sector se hubieran evitado las semanas de incertidumbre y desasosiego a las que nos han sometido.

Es duro también ver cómo el comercio de proximidad ha cerrado sus rápidamente sus puertas mientras las grandes cadenas de venta on line siguen operando sin ningún tipo de restricciones y como si nada pasara. Eso, comprenderá, que lo ve el comerciante y le puede resultar realmente doloroso, porque realmente se podían haber impuesto medidas preventivas, por rígidas que fueran.

-¿Cómo valora la medida de prohibir los despidos?

-Junto a otras muchas, decepcionante, inoportuna, desleal y, lo que es más grave, viene a criminalizar injustamente al empresario, a quien poco menos que se le acusa directamente de querer aprovechar un contexto, que ha sido absolutamente sobrevenido, para usar como excusa el despido de trabajadores. No tiene sentido y realmente es un despropósito, ya que la evidencia demuestra que mayoritariamente la empresa ha optado por la suspensión del contrato de trabajo mediante ERTEs o la reducción de jornada por una inmensa disminución de la actividad empresarial.

Que todos tengamos presente que el objetivo de todo empresario que se precie de serlo, es crear puestos de trabajo y generar riqueza a la sociedad, no destruirlos ni empobrecer a nadie.

"El Gobierno ha intentado criminalizar a todos los empresarios"

-¿Qué le pide a los trabajadores?

-No les pido, les reconozco su responsabilidad y les agradezco en nombre de la FOE el compromiso que sin duda alguna han adquirido antes, durante y, no me cabe duda, lo harán, cuando después de esta pesadilla haya que arrimar el hombro para reconstruir entre todos nuestra maltrecha economía.

-¿Y ustedes qué ofrecen?

-La voluntad de volver a poner nuestro país, nuestra región y nuestra provincia en marcha. ¡No es baladí! Y ya desde el confinamiento lo estamos haciendo, dándole vueltas a nuestras cabezas para que nuestros negocios puedan afrontar la vuelta a la normalidad desde una nueva perspectiva y lo más rápido posible. De esta crisis, a buen seguro, saldrán nuevas oportunidades de negocio que antes no habíamos contemplado, siendo mucho más lo que vamos a aprender que lo que hayamos podido prever.

-¿Cuál cree que va a ser la repercusión en Huelva?

-Estamos ante una crisis sanitaria y como consecuencia irremediable una crisis económica, manteniendo esperanzas en que no torne a una crisis social. No tenemos aún cifras, pero que caerá nuestro PIB y el empleo eso está meridianamente claro, a la vista lo tenemos ya con los ERTE presentados en nuestra provincia y el descenso de actividad en nuestros principales sectores económicos, con el consiguiente lastre en nuestra economía. Vienen tiempos difíciles para todos y confiamos en que nuestras Administraciones establezcan las estrategias necesarias para ayudarnos a los empresarios a salir airosos de este brutal revés.

Y permítame, unas palabras de ánimo para nuestros autónomos, los que pueblan toda la provincia, algunos obligados a mantener sus actividades y otros a suspenderlas. Otros héroes a quienes hay que reconocerles su esfuerzo y su trabajo, alentándoles a no desfallecer en estos momentos de seria dificultad. Sería muy aconsejable que la cordura actuara de manera inmediata en quienes legislan y aligeren la condena a la que tienen sometidos a los autónomos en estos momentos, no se les puede someter a que sigan pagando sus cuotas cuando están atados de pies y manos, no es admisible bajo ningún concepto.

"Sería muy aconsejable que la cordura se impusiera en quienes legislan"

-¿Cómo afecta a su juicio el estado de alarma en la provincia? Hay algunos sectores que parece que se han salvado -industria- pero a otros les va a afectar de lleno -agricultura y servicios-.

-Perdone que le diga que de esto no se va a salvar nadie. Todos los sectores, en mayor o menor medida, están siendo víctimas de una situación y consecuencias incalculables en estos momentos. Además en nuestra provincia, con unas cifras de desempleo en las que nos movíamos y el desprecio secular de las infraestructuras, se nos hará todavía más difícil salir del túnel. Cuando el entorno no ayuda, como es nuestro caso, la carga que tendremos que soportar será todavía mayor que en otros territorios. Confiemos en que nuestros responsables políticos, en Huelva y en España, tengan alturas de miras y cada uno en su responsabilidad actúe en consecuencia dándonos lo que desde hace décadas venimos exigiendo: más y mejores inversiones, que no son otras más que las que nos corresponden por derecho propio.

-¿Cuáles son, a su juicio, las medidas que se deberían haber tomado?

-Por muy grave que sea la crisis económica, lo más importante e inmediato es la lucha contra la enfermedad, porque la victoria sobre la misma nos permitirá recuperar la confianza necesaria para continuar con una economía activa y moderna. En segundo lugar, mantener la actividad de las empresas en la medida de lo posible y, por último, facilitar liquidez bien mediante la financiación necesaria, como se está haciendo a través de las entidades financieras, facilitándoles su importantísima actividad, o bien a través de la supresión de costes fiscales y sociales, en muchos casos ahora inasumibles y que están únicamente en la voluntad de los gobiernos.

-Aunque es complicado dado que no se sabe cuánto va a durar esta situación, ¿cómo cree que saldrá Huelva de ella?

-Saldremos, lógicamente, pero pagando un peaje muy alto. Nuestras Administraciones deben estar preparadas para en ese momento de encender el interruptor estar al lado de las empresas, porque las empresas deben ser siempre la solución, nunca el problema.

"Las administraciones deben prepararse para reactivar la economía"

-El tipo de empresas que más abunda en la provincia de Huelva -microempresas- parece que serán las más afectadas en esta situación.

-Efectivamente y como ya le he comentado, micropymes y autónomos serán nuestros principales perjudicados, por tanto hacia ellos habrá que dirigir los mayores esfuerzos, ya que hasta ahora no han recibido las ayudas reclamadas como la supresión de impuestos y cotizaciones sociales, por referirme a la más importante. Hasta ahora, las medidas del Gobierno de España no han ido en dirección correcta en este sentido, al contrario de lo que está ocurriendo en otros países del resto de Europa donde se protege, como debe ser, a la empresa, al empresario y por ende, a los trabajadores.

-¿Cree en una rápida recuperación de la situación económica, al menos al nivel que se encontraba antes del estado de alarma?

-Llegaremos, aunque no me atrevería a decirle cuándo porque tampoco sabemos hasta dónde se alargará la crisis sanitaria, pero de lo que sí estoy seguro es de que será lenta y paulatina, no nos llevemos a engaños. El primer día DC (después de Covid19) no se reactivará todo como un resorte, será un camino aún difícil para esa ansiada recuperación.

-¿Se van a consolidar las nuevas formas de trabajo que inevitablemente se han extendido durante estas últimas semanas, especialmente el teletrabajo?

-Esta crisis nos va a dar lecciones a todos y de todo tipo que generará, como le decía, nuevos nichos de negocio que ahora mismo no están contemplados. La conveniencia de la innovación y la tecnología aplicada a la gestión empresarial se ha demostrado que en estos casos funciona y para bien.

Tenemos que tener muy presente que este hito histórico conllevará modificaciones profundas hasta en la forma de relacionarnos, que sinceramente estimo que será para mejor. Esta pandemia ha puesto de relevancia la importancia que tiene recuperar los principios en los que se debe basar una sociedad, valores como la solidaridad, la empatía, el sacrificio y esfuerzo colectivo, la generosidad, etc, vendrán a implantar un nuevo orden mundial, orden que no se ajusta a ninguna ideología utópica, sino más bien al valor que como ciudadano debería primar en cada persona.

"El objetivo de sindicatos y empresarios es reactivar la economía"

-¿Cuál cree que ha sido el comportamiento de trabajadores, sindicatos y empresarios durante estas semanas?

-De responsabilidad en todos los casos y con el afán compartido de asegurar una pronta recuperación en beneficio de todos, que es a lo que aspiramos. El objetivo es común y cualquier desvío interesado del mismo debería ser reprendido. Junto con las organizaciones empresariales, representamos a la sociedad civil en un altísimo grado y debemos ser consecuentes en el apoyo que debemos prestarnos.

-Ya desde un punto de vista personal, ¿cómo está viviendo estos días y qué es lo primero que va a hacer cuando esta situación termine?

-Con una alta intensidad ya que son muchos los frentes y urgentes las situaciones de sectores y empresas a las que atender. Por suerte y por convicción de ellos, tenemos un extraordinario equipo en la FOE y en el resto de entidades e instituciones donde participo, lo que nos facilita y da fuerza suficiente para afrontar todas estas cuestiones hasta el máximo nivel que nos permiten nuestras posibilidades y responsabilidades.

Como primera acción daré las gracias a todos aquellos que con su trabajo incansable e irreductible disposición han ayudado a mantener la esperanza para luchar por un fin que, entiendo personalmente, justo.

Y respecto al plano personal, lo primero que haré será besar a mi madre, hermanos, familia y amigos, con quienes mantenemos un estrecho contacto, que, aun siendo virtual o telemático, no se siente de igual manera que un abrazo sentido y reconfortante de quienes tienes siempre presente.