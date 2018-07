Jordá enseña a dar estructura al impulso de la escritura

Este escritor no tiene dudas en asegurar que "es más difícil construir personajes buenos que villanos pues el mal es más fácil de retratar". Sin embargo, "si tomamos en cuenta, por ejemplo, al buzo que ha dado su vida por salvar a los niños de Tailandia y a partir de su historia queremos crear un personaje, nos costará no caer en exageraciones como presentarlo como un superhéroe" y el escritor debe procurar "que los personajes sean verosímiles".

En su caso particular, el escritor comentó que en sus novelas le da gran importancia a los personajes aunque es importante una buena historia: "Yo prefiero una buena historia pero con buenos personajes; que no sea una novela que tan solo tenga una trama y en la que se cree una atmósfera. También son necesarios personajes con cuerpo y alma". Sobre este último tema, Eduardo Jordá comentó que es "difícil construir personajes creíbles, ya que la tendencia es formar personajes literarios. Ahí es donde deben entrar la intuición y la técnica del narrador".

Respecto a la realidad, el escritor afirmó que es "inenarrable", ya que no tiene principio ni fin. "No hay nudo y desenlace, no hay nadie que la estructure y que le ponga un final porque en la realidad todo sucede de una forma caótica, amorfa e indescriptible", aseguró antes de señalar que el escritor debe seleccionar un periodo concreto y hacer el esquema necesario para elaborar la novela. También apuntó a la necesidad de pensar a quién va a ir dirigida la historia, el narrador que se va a emplear, el toque que va a tener en función del estilo y la experiencia del autor. Posteriormente, tomar el resto de las decisiones estratégicas como los nombres o los obstáculos que van a superar. En otras palabras, el escritor compartió la ingeniería que va detrás de una novela; la estructura y los puntos que hay que contemplar.

El "daño horrible" de las redes sociales al debate de ideas

Eduardo Jordá es colaborador en la sección de Opinión de Huelva Información. En sus artículos muestra sus impresiones y su parecer sobre los temas de actualidad. Lamentó que los intelectuales no se impliquen más a la hora de mostrar sus opiniones sobre los diferentes temas, "pues hay una tendencia de quedar bien con los lectores, de no ser desconsiderado". No es ese su caso, ya que se siente privilegiado por "poder decir lo que pienso" y disfrutar "de la gran libertad que tengo para hacerlo". Lamentó asimismo, la influencia que las redes sociales tienen sobre el debate de ideas en la sociedad actual: "Las redes sociales están haciendo un daño horrible pues hemos llegado a un extremo en el que hay que insultar para llamar la atención". Jordá defiende que se puede hablar al lector con sinceridad, de forma correcta y educada. Para el escritor hay una enorme radicalización de las diferentes posturas, de manera que "si no estás de acuerdo con los postulados que se plantean, puedes ser insultado o descalificado con gran facilidad", con lo que se ha desterrado el diálogo racional.