Javier Targhetta defiende la colaboración público-privada para la recuperación económica

El consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, ha defendido la colaboración público-privada como un factor “siempre necesario, tanto para luchar contra la pandemia como para revitalizar el desarrollo social y económico”. Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la Comisión de estudio sobre la recuperación de Andalucía a causa del Covid-19 del Parlamento de Andalucía, una iniciativa política que, a su juicio, “demuestra la sensibilidad y determinación por la colaboración pública-privada, que va a ser determinante en la recuperación social y económica de Andalucía a corto, medio y largo plazo”.

El consejero delegado, que ha participado en la Subcomisión de Reactivación Económica, ha enfatizado que la crisis derivada de la pandemia “es una de las situaciones que requieren obligatoriamente la colaboración entre las administraciones y el sector privado y, por supuesto, los agentes sociales”. En este sentido ha apostado también por la “estabilidad jurídica, fiscal y política”, haciendo un llamamiento a las fuerzas políticas para alcanzar “acuerdos básicos” que generen confianza para atraer inversiones en las empresas y generar consumo en la población.

Javier Targhetta se ha referido a Andalucía como una “tierra maravillosa” por su clima, por su “ubicación logística privilegiada”, así como por el “alto grado de formación de su población, gracias a la red de centros y universidades de la comunidad autónoma”. No obstante, ha alertado del “daño profundo” causado por la crisis sanitaria en España. Dos sectores clave de la economía española como son la construcción y la industria del automóvil que, entre ambos suponen el 25% del PIB, se han paralizado casi totalmente, si bien por un corto espacio de tiempo. En algún momento durante la crisis hemos llegado a tener paralizado el 36% de la población activa. En este sentido, ha calificado la situación como un “desastre económico sin precedentes”, que exige abordar medidas para la recuperación de forma “inmediata”.

Durante su intervención, también ha aludido a la compañía que dirige desde hace 30 años, Atlantic Copper, con sede en Huelva, que genera en torno a 3.000 empleos (directos, indirectos e inducidos) y factura cerca de 2.000 millones de euros al año. Atlantic Copper es la primera empresa exportadora de Andalucía y cuenta con 600 empresas suministradoras de bienes y servicios, con miles de puestos de trabajo, destacando su “efecto tractor” para el conjunto de la economía de su entorno.

Respecto a la crisis sanitaria, ha recordado que Atlantic Copper ha mantenido su actividad al 100% al tratarse de una compañía que, por su actividad química (además de la metalúrgica) estaba entre las esenciales del RD de 14 de marzo de 2020 y asimismo ya desde el RD 8/2011 del 28 de abril de 2011 por el que toda la industria química era declarada estratégica. La planta onubense es la primera productora de cobre de España y la tercera de Europa, así como la primera productora de ácido sulfúrico a escala nacional y la segunda europea. Javier Targhetta ha apuntado a las medidas de seguridad tomadas por la empresa, que junto a la realización de test masivos han favorecido que no se haya producido ningún contagio. En este sentido, ha trasladado su agradecimiento a la Junta de Andalucía, que ha brindado su colaboración con el suministro de material de protección para los trabajadores, “determinantes” para que la empresa haya mantenido la salud de sus empleados y la producción a pleno ritmo.

Durante su intervención, ha esbozado algunas propuestas para abordar la crisis económica que ha provocado la pandemia, como la necesidad de facilitar recursos financieros a pymes para que mantengan la actividad, una moratoria en el abono de las cuotas de IVA y Seguridad Social de éstas, fomentar el comercio internacional con seguros de cobro de más amplio espectro o impulsar la internacionalización de las empresas andaluzas. Asimismo, ha apostado por reforzar la competitividad a través de la factura eléctrica, que ha calificado como “una necesidad imperiosa”. Esto se conseguiría, según ha indicado, “mediante la compensación del CO2 indirecto prevista en la normativa europea y que cuenta este año en España con una partida presupuestaria “de tan solo 6 millones de euros, completamente inútil, cuando podría llegar a niveles incluso superiores a los alcanzados en años anteriores, que nos daría la vida a los grandes consumidores de electricidad”.

Javier Targhetta también se ha referido al plan de reconstrucción lanzado por la Unión Europea, el llamado New Generation EU, con una dotación de 750.000 millones de euros de los que una parte muy significativa sería destinada a España. Con este plan se pueden impulsar proyectos de infraestructuras alineados con el Pacto Verde, como energías renovables y nuevas infraestructuras portuarias, ramales ferroviarios y trenes de cercanías que generen mayor actividad en los puertos al ampliar su hinterland y con ello más empleo y riqueza. Por otra parte, también ha realizado un análisis de dos de los sectores “más castigados” en estos meses que deben relanzarse con medidas específicas: la industria del automóvil y la construcción, en si mismos y como sectores tractores de otros como la siderurgia, la metalurgia no férrea, la minería metálica, la industria química, los materiales de construcción, como el cemento, las rocas ornamentales, etc.

Targhetta ha concluido su intervención aludiendo al futuro de la industria y a su papel determinante para frenar la “Andalucía vaciada”, mediante el desarrollo de nuevos proyectos de economía circular, la eficiencia energética alineados siempre con la sostenibilidad. Finalmente, ha reivindicado la necesidad de un plan de industrialización para que el sector alcance el 20% del PIB, “porque merece la pena proteger la industria y promover su crecimiento”, evitando su deslocalización por el efecto “fuga de carbono que provocaría grandes pérdidas de empleo y riqueza en Europa. Ha cerrado su intervención con palabras de elogio al gobierno de la comunidad: "la comunicación con la Junta de Andalucía es permanente y fluida. Se nos escucha y se nos tiene en cuenta”.