Jaime Pérez responsabiliza a Adif del incendio de la estación por “especular con su suelo”

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, ha responsabilizado del incendio que ha afectado en la madrugada de este martes a la antigua estación de trenes de la capital a Adif, debido a las “especulaciones que está haciendo con ese suelo”, con las que “quiere ganarle dinero”, para lo que “está torpedeando el proyecto del Ensanche Sur para invertir esa plusvalía fuera de la ciudad de Huelva”.

Asimismo, Pérez ha incidido en que “el gobierno de Sánchez, Renfe y Adif están provocando que la estación esté abandonada y presa del fuego”, por lo que “ya está bien de permanecer con los brazos cruzados”.

Desde que en abril de 2018 se inaugurase la nueva estación de la capital, esta ha permanecido abandonada, teniendo incluso que sellarse su interior ante la presencia de indigentes. Además, no es la primera vez que se produce un incendio en la zona debido a la acumulación de basuras. En este caso, el de esta madrugada se ha saldado con el techo de la estación, de la que solo ha podido salvarse su estructura exterior.

Según Pérez, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, también tiene parte de responsabilidad en este suceso, ya que “tendría que haberse puesto en contacto con Adif y con Renfe para que se quitara el cartel de que aquello es una estación, porque no lo es, y sobre todo, para que no se produjese ningún incendio”.

Por ello, “nosotros vamos a pedir responsabilidades”, ha añadido el portavoz de los populares en el Ayuntamiento. “Esto no puede salir gratis, aquí hay muchas personas que tienen que dar la cara, desde el alcalde, hasta el concejal responsable y los representantes de Adif, que tampoco se pueden ir de rositas de esta ciudad”, ha advertido.

El popular ha criticado que “el alcalde canta mientras arde Huelva” y ha pedido a Cruz que “se ponga manos a la obra”, ya que “sabíamos que no tiene propuesta, sabemos que tampoco tiene palabra y ahora sabemos que no hace nada”, por lo que “es urgente que se mueva” por la capital y, si no, “que deje el sitio a otro que lo hará sin duda mejor que él”.